    首頁 > 政治

    鄭麗文稱初選規則不會改 楊瓊瓔「尊重黨決定」 江啟臣不回應

    2026/02/08 18:01 記者歐素美／台中報導
    台中市長初選，國民黨主席鄭麗文表示一切按照遊戲規則走，立法院副院長江啟臣對此不回應。（記者歐素美攝）

    針對台中市長初選爭議，國民黨主席鄭麗文今天在屏東受訪時表示，一切按照遊戲規則走，不可能改；爭取台中市長提名的立委楊瓊瓔表示，既然制度已經確立、時程也對外說明，她的態度很清楚，就是尊重黨的決定，依照既定機制走完程序；同樣爭取提名的立法院副院長江啟臣，對此則不願回應。

    針對新竹縣、台中市初選爭議，國民黨主席鄭麗文今天在屏東受訪時表示，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程，不可能改，一切按照遊戲規則走，國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

    楊瓊瓔對此回應指出，這次提名機制是由黨中央及台中市黨部共同主導協調，她也都已經正式簽署相關協議。既然制度已經確立、時程也對外說明，她的態度很清楚，就是尊重黨的決定，依照既定機制走完程序。

    江啟臣則不滿國民黨中央違反「協調內容」、公布提名民調時間，對於主席鄭麗文的說法不願回應。

    立委楊瓊瓔對主席鄭麗文表態則指出「尊重黨決定」。 （記者歐素美攝）

