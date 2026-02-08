立院新會期藍白爭議法案恐重來 經民連：留意這4案

立法院新會期本月下旬將開議，台灣經濟民主連合分析，政府採購法、國營事業管理法等4案料成兩黨新會期推案重點。圖中為經民連召集人賴中強。（資料照）

立法院新會期本月下旬將開議，有鑑於在野黨團上會期末強推多項爭議法案三讀、民眾黨團日前公布新會期優先法案後，其餘尚未通過的爭議法案恐在藍白合架構下「捲土重來」。經民連分析，政府採購法、國營事業管理法等4案料成兩黨新會期推案重點，同時指出，行政院應審慎使用「不副署」權利，也要預先因應解散國會等後續情形，堅守分權制衡、不副署權力正當性，促進法案實質審理。

經濟民主連合召集人賴中強分析，他基於國民黨、民眾黨立法院黨團共同立場，認為「台灣未來帳戶特別條例草案」，加上「政府採購法」、「國營事業管理法」、及「戒嚴法」3案修正案，將成在野黨團新會期開議後工作重點。他分析，前2案擬藉加嚴特殊或巨額採購案標準、調整投標廠商資格等手段限縮行政權，恐衍生為特定廠商「開門」之嫌；「台灣未來帳戶」草案則可能會排擠到既有的新制勞退等退撫制度，出現「過度儲蓄」情形；至於「戒嚴法」修法，他質疑立法院現行審議效率不足、若戒嚴令未在一天內通過將直接解嚴，直接衝擊國家安全。

此外，賴也提及今年中央政府總預算案、行政院1.25兆台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及立法院副院長日前表態盡速審查的台美關稅草案，也將是立院新會期法案審議焦點。

台灣民眾黨4日召開記者會，公開說明立法院黨團新會期優先法案規劃，包含推動「政府採購法」修法、「台灣未來帳戶特別條例草案」，以及「人生生殖法」修法、黨團版國防特別條例草案、「戒嚴法」修法、「不在籍投票法草案」等，強調優先推動重大民生法案，以人民權益為先。

有鑑於行政院日前基於憲法賦予權力，在去年中、上月底先後宣布不副署「財政收支劃分法」、「眷村改建條例」並獲總統賴清德支持，賴中強認為，行政院後續仍可以此防止爭議法案實施，除應審慎考慮外，也應使人民了解不副署的正當性以爭取支持，並因應面臨國會解散的可能情形，藉此有效制衡立法權、確保意見溝通。

