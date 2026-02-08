幕後》痛批美國想阻止中國成功 王滬寧對藍下指導棋 ：不能讓民進黨交易「成事」

國民黨副主席蕭旭岑4日前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（資料照，國民黨提供）

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日接見國民黨副主席蕭旭岑一行，據北京方面消息，王滬寧在閉門會議中痛批，美國為首的貿易戰、供應鏈重組，都是削弱中國國力的「陽謀」，台灣不能、也不該站在另一邊，讓民進黨政府成功達成交易，並建議國民黨將兩岸供應鏈融合、鼓勵台商西進列為後續交流重點。

據掌握，王滬寧在會中宣稱，現在正是中國「站穩崛起機遇」的關鍵時刻，美國為首的所謂貿易戰、供應鏈重新組合，都是以阻止中國成功發展、削弱中國國力為目標的「陽謀」，台灣不能、也不該站在「歷史大勢」的另外一邊，應該拒絕這樣的要求，「不能讓民進黨政府私自同美國人的交易成事」。

據轉述，王滬寧在會中表示，國民黨應該聚焦鼓勵台灣的產業、台商，台灣與大陸過去30年攜手同棲，因而同享經濟起飛的成果，希望接下來「在所有祖國發展的枝葉脈絡上，齊心同力澆灌，再次開出成功的花朵。」

據了解，在這場會面後，王滬寧也透過國台辦向國民黨方面建議，今年度兩岸企業家峰會，應朝向兩岸供應鏈融合，鼓勵台商、台企二次投資大陸為目標，列入後續交流的重點工作。

