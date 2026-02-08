為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《世紀血案》掀波瀾！林志潔：努力讓年輕人了解台灣曾經

    2026/02/08 17:28 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

    陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

    《世紀血案》電影以林義雄林宅血案真實故事為背景，未上映就引發劇烈爭議與撻伐聲浪，該部電影多名演員在殺青記者會上的言論更造成台灣各界譴責，在演員紛紛發聲明致歉後，資深演員寇世勳今天也發文道歉了。對此，陽明交大法律學者林志潔提到，無法了解真相、直面錯誤，就無法反省和避免再度犯錯。身為老師，對民主富二代的年輕人，她有義務讓年輕人了解更多台灣的曾經。

    林志潔說，看到寇世勳終於發了道歉聲明，說因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷上的不周全。並提到寇世勳曾飾演治療失智症患者、陪伴失智母親的曹醫生，她身為失智症患者家屬，看了是很有感觸的，但《世紀血案》電影無視史實又不尊重受害者和演員，讓人無法接受。

    林志潔也自我提醒，當此電影與事件被報導出來後，才發現，原來即使是這樣離我們並不太遙遠的悲劇，依然對很多民眾而言，是相當陌生的事。而作為老師，也有責任讓身為民主富二代的年輕一輩，了解更多台灣的曾經。民主教育、法治教育和歷史教育，才能讓下一代知道珍惜，才會願意為保有今天所擁有的民主和自由而奮鬥。

