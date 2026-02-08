《世紀血案》爭議延燒！鄭運鵬：再認識白色恐怖的契機

民進黨前立委鄭運鵬。（資料照）

電影《世紀血案》聲稱翻拍1980年「林宅血案」，卻被爆製作前未事先告知受害者家屬林義雄，引起許多爭議。對此，前立委鄭運鵬表示，「這次的風波，是一個再認識白色恐怖的契機」。

鄭運鵬在臉書發文表示，這次的林宅血案電影風波，是一個再認識白色恐怖的契機，至少會從影劇這個領域開始。本來他也以為是台灣再一部的反省電影，沒想到一下子就超展開變成一場荒繆的幫威權洗白爛片。認為劇組被罵活該，「這不是不知輕重，我認為至少出資方和製片方都知道自己是故意的，至於聲稱不知情的演員們，我相信以後會更為自己身為公眾人物的身份負起職業責任，就像明星不能胡亂收錢代言商品一樣」。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬指出，另一個超展開的面向是101董事長賈永婕，她的當權者說引起了一些反彈，但他個人的想法不太一樣。賴政府一開始任命賈董時，好評負評都是來自於她的背景，初期她因為董事長身份的拿捏不是很恰當，可是近兩年來，她也沒有特別的契機必要去用功白色恐怖的歷史，「當然，如果有自發性的反省當然更好」。

鄭運鵬說，很多像她一樣只有粗淺知道這些事件名稱的國人、有良知的深藍背景朋友，從小到大說不定還因為深藍宣傳這是「民進黨的悲情牌」，根本也沒興趣去認識真正的白色恐怖歷史。所以也才會有很多藍白小草會跟著喊「綠色恐怖」、「塔綠班」這種毫無同理、毫無人文深度的白癡口號。這顯示出賈董不是沒腦筋沒良知的人。

他認為，這就是威權遺毒，「台灣沒有流血的政治轉型沒有比其他國家了不起，寧靜革命只是動盪成本分年攤提而已」。

鄭運鵬表示，賈董的當權者說法，對她來說可能是這輩子最質疑中國國民黨的威權政府、最接近台灣民主草根政治的一句話了。「我相信她之後會更理解什麼叫轉型正義，會更了解自己在這個過程中能夠擔起的指標意義，我也認為她會帶著自己和她一樣背景的朋友，一起爬上台灣轉型正義的101。說不定因為有她的反省，台灣轉型正義的歷史又縮短了一個半小時！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法