王義川南下高雄射氣球「藍白本質一樣紅」 尹立戳破：這柯那顆都一樣

王義川（中）率六位參選市議員新人，在瑞豐夜市發起「藍白紅現形・射氣球揭露行動」。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高市議員提名初選民調將於3月2日至4月10日展開，選情逐步升溫，民進黨立委王義川今（8日）南下高雄助陣，率六位新人在瑞豐夜市發起「藍白紅現形・射氣球揭露行動」，以最直接的街頭行動，向市民攤開藍白政黨「外殼不同、內核一致」的政治真相，「本質一樣紅」。

此次行動由尹立、黃敬雅、洪村銘、蘇致榮、黃偵琳、蔡秉璁六位新人議員參選人共同參與，以夜市射氣球為行動主軸，直指藍白在國會聯手卡關國防預算、砍削高雄資源，並配合中國論述攻擊台灣民主體制，這些作為早已不是單純的政黨競爭，而是紅色勢力滲透台灣政治的現成管道。

六人指出，現場設置九宮格射擊區，分別擺放民眾黨的白色氣球與國民黨的藍色氣球，隨著氣球被擊破，內部的紅色粉末與彩帶瞬間噴出，象徵「藍白再怎麼包裝，裡面都是紅的」。

王義川表示，台灣當前面對的，早已不是「良性監督」，而是藍白在國會聯手癱瘓議事、阻擋國防預算，實質削弱台灣防衛能力。他更直接點名柯文哲在國會配合國民黨杯葛預算、卡住高雄建設；柯志恩在高雄表面關心地方，實際卻支持刪減高雄在財劃法中的關鍵資源，傷害城市長遠發展，「藍白的核心根本沒有差別，本質一樣紅！」

左營、楠梓市議員參選人尹立狠批，「藍白根本是打著監督之名，行替紅色鋪路之實。」去年12月3日他與昔日罷韓夥伴、三民區議員張博洋共同掛出「這柯沒有不一樣」的看板，諷刺柯志恩的政治路線，呼籲市民看清國民黨的政治本質，不要被包裝騙了，向「女版韓國瑜」說不，市民一同反詐騙。

另五人也說，藍白不只在中央亂國會，在地方同樣對高雄下手毫不手軟，從預算到建設樣樣阻擋，卻在選舉時包裝成所謂的「理性監督」，他們強調，今天射的不是氣球，而是把藍白紅沆瀣一氣的真相公開攤在陽光下，也凸顯議會拼過半的重要性，才能真正捍衛高雄。

活動最後，王義川與六位新人手持藍白小氣球同步捏爆，紅色粉末瞬間灑出，象徵藍白破功、紅色現形。

王義川（右）領軍，執行「藍白紅現形・射氣球揭露行動」。（記者葛祐豪翻攝）

隨著氣球被擊破，內部紅色粉末與彩帶瞬間噴出，象徵「藍白再怎麼包裝，裡面都是紅的」。（記者葛祐豪翻攝）

