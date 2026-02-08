為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹縣、中市初選爭議 鄭麗文：一切照制度走 要改不可能

    2026/02/08 15:19 記者葉永騫／屏東報導
    鄭麗文對於新竹縣及台中市初選爭議，表明一切照制度走，要改不可能。（記者葉永騫攝）

    鄭麗文對於新竹縣及台中市初選爭議，表明一切照制度走，要改不可能。（記者葉永騫攝）

    針對新竹縣、台中市初選爭議，國民黨主席鄭麗文今天（8日）在屏東受訪時表示，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程，不可能改，一切按照遊戲規則走，國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

    鄭麗文表示，國民黨一定要回歸制度，一切按照制度走，公正、公平、公開的制度已經開始了，如果大家對制度本身有意見，國民黨絕對是一個完全開放，可以討論、改革的，但現在已經進入競選過程，競爭已經開始，遊戲規則不可能在這時候改，所以會按照公告的遊戲規則按部就班地走。

    鄭麗文指出，初選規則行之有年，不是臨時制定，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行討論和改革，黨內都有既定的民主程序，這沒有問題。但現在要改是不可能的，因為不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家都是一視同仁。

    鄭麗文說，黨主席這個工作本來就不討好，但是要不偏不倚，大家都一樣，這就是國民黨要走的遠的先決條件，不管台中市、新竹縣，大家都要共同了解，國民黨今天不能再親痛仇快、辜負選民殷殷期盼，希望大家共同支持、遵守的遊戲規則。

