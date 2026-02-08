為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    回憶大學4年養成 劉和然：走上公共服務的起點

    2026/02/08 15:22 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然分享就讀國立台灣師範大學時期的照片，也提到大學4年是他走上公共服務的起點。（圖擷取自劉和然臉書）

    新北市副市長劉和然分享就讀國立台灣師範大學時期的照片，也提到大學4年是他走上公共服務的起點。（圖擷取自劉和然臉書）

    爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然，規劃出版個人自傳，他近日在臉書分享大學和初任國中教師時期的照片。他提到，就讀國立台灣師範大學這4年是他走上公共服務的起點，「真正的領導，不是站在最前面發號施令，而是站在大家身後，讓每個人都能把光發出來」。

    劉和然表示，化學系不是他的第一志願，卻成了他理解世界的第一把鑰匙，在實驗室裡，他學會對「精準」的尊重；城市治理也是如此，不是喊得最大聲，而是要在對的時機、用對的方法，讓衝突變成推動改變的力量。

    他說，真正讓他理解「人」的是社團，師大四海社是當年全校最大的社團，也是一個縮小版的社會，有來自不同縣市、不同背景的同學，從大一到大四，學習怎麼被領導、帶人、當家作主，以及放手、傳承，大學期間，他靠家教經濟獨立，也第一次體會「給予」的力量。

    劉和然回想，寒、暑假期間，他帶著文化、文藝服務隊走進偏鄉，在第一線看見社會真正的需求與不足。多年後，無論是新北市推動的英速魔法學院、弱勢圓夢方案，那股「一定要補上這一塊」的動力，都來自那時的親眼所見。在解嚴、報禁逐步鬆動的年代，他心想，政治不該是高談闊論，而是把複雜的問題一件一件解決。

    劉和然提及，在師大的4年，就是他公共服務人生的起跑線，實驗室教他理性，社團教他同理，活動訓練他決斷，服務教會他謙卑。真正的領導，不是站在最前面發號施令，而是站在大家身後，讓每個人都能把光發出來，這也是他為什麼選擇公共服務的原因。

    新北市副市長劉和然表示，大學時期參加四海社，認識不同縣市、不同背景的同學。（圖擷取自劉和然臉書）

    新北市副市長劉和然表示，大學時期參加四海社，認識不同縣市、不同背景的同學。（圖擷取自劉和然臉書）

    新北市副市長劉和然分享初任國中教師帶的班級的畢業紀念冊。（圖擷取自劉和然臉書）

    新北市副市長劉和然分享初任國中教師帶的班級的畢業紀念冊。（圖擷取自劉和然臉書）

