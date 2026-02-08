江啟臣、盧秀燕為選情不走疑美路線？ 林楚茵：自身利益有關突然清醒

民進黨立委林楚茵。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，一改前主席朱立倫「和中親美」路線，不僅大剌剌自稱中國人，副主席蕭旭岑更在今年赴中舉辦國共論壇，返台後開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發黨內焦慮此「舔中反美、疑美」操作恐重創年底大選。對此，民進黨立委林楚茵直言，如果他們一昧地是反著民意，一定會影響到年底的選舉，這也是為什麼想選舉的人都會開始擔憂。

面對蕭旭岑無理的言論，盧秀燕日前受訪時說，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平；江啟臣則強調，谷立言層級依國務院是大使，軍方是中將，不論是派駐到台灣當代表、到中華民國擔任大使，「他就代表他的國家！」我們相互尊重。

林楚茵指出，蕭旭岑是記者出身，她不認為蕭不知道谷立言的重要性，但對於蕭旭岑來說，他跟著如今在政壇地位已是「日薄西山」的前總統馬英九，馬頂多爭取中共給他當個省委書記等職位，兩人也沒有機會在台灣更上一層樓了，他們當然只剩親中這條路。

反觀，台中市長盧秀燕、立法副院長江啟臣分別在2028總統大選、年底台中市長選舉都有其角色，林楚茵分析，國民黨內當然知曉台灣目前的國際處境、面對中國的壓迫以及在國際上誰是朋友、誰是敵人，他們其實都是懂的，只是故意裝瘋賣傻，當跟自身利益有關的時候，國民黨有些人就會突然清醒過來，講出符合台灣社會大眾的立場與論述，就是不可以舔中。

針對國民黨外交路線，從前主席朱立倫時代的「和中、親美」路線，轉變為鄭麗文領軍、配合蕭旭岑訪中、嗆美的「舔中反美、疑美」是否影響2026選舉。林楚茵認為，有超過60%的台灣民意認為要守住台灣這個國家，如果他們一昧地是反著民意，一定會影響到年底的選舉，這也是為什麼想選舉的人、想操盤選舉的人都開始會擔憂。

林楚茵續指，國民黨在這兩年以來，衝著自己是國會的多數已經到了無法無天的地步，甚至於要自己自創一部法令，當初國民黨使用朱立倫的路線來欺瞞人民，讓外界認為國民黨懂得在美中之間做翹翹板的選擇，但實際上他們只是為了上屆選舉騙票。

