林宅血案真相至今未解！ 沈伯洋揭關鍵：國民黨早把證據銷毀

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

由徐琨華執導的電影《世紀血案》改編自1980年重大懸案「林宅血案」，相關爭議持續延燒。228事件受難者家屬、前民眾黨主席柯文哲今天卻批評民進黨執政18年「還說沒有真相、不要再消費受害者」，引發論戰。對此，民進黨立委沈伯洋直言，國民黨在政黨輪替前曾大規模銷毀檔案，「怎麼可能把證據留下來給你查？」

沈伯洋今（8）日在臉書發文表示，歷史認知的空白，是台灣的普遍現象，很多人對過去那段恐怖歷史完全不知道，這在台灣不意外，他自己過去就讀婦聯會體系學校時，師生多半也缺乏相關理解。

請繼續往下閱讀...

對於外界質疑是為了選舉炒作，沈伯洋反問「討論歷史就是為了選舉？」並直言轉型正義在台灣是掉票的，從年改、促轉到黨產，每一項都是在衝撞既得利益者，中間選民未必買單，但這是大是大非的事情，「難道現在既得利益者要洗記憶，我們只能乖乖地說：『是，您說的都對』？」

至於很多人喊著要解密，沈伯洋也點出關鍵背景，2000年政黨輪替、陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？現在大家能看到血案的輪廓，是因為我們透過修法，拿掉了『永久保密』，讓大部分檔案在2020年給了促轉會」。目前的最後一步，就是一部分上限50年的緊箍咒（1980-2030），「雖然我對此資料有無用處抱持高度懷疑」。

沈伯洋形容，促轉會的難度是黨產會的一百倍，因為遺失、被破壞的資料更多，「我其實對促轉程序有許多不滿，但篡改歷史的人絕對更為邪惡。」

此外，沈伯洋在另外一篇文提到，最近有人開始說「希望能知道白色恐怖的真相」，但當年為了追查各種真相，政府成立促轉會和黨產會，卻被貼上「東廠」的標籤，被說是政治追殺、撕裂族群，現在更出現一個名詞「綠色恐怖」，「當時社會上有多少人跟著應和？現在呢？既視感有夠重」。

沈伯洋透露，自己當年進入黨產會，被國民黨立委在立法院公審自己的國中表現，還嫌他長得不夠莊重，試圖羞辱一個試圖找回公義的制度。而就在今年，藍白聯手修法，讓原本該歸還國家的黨產「合法回歸」，轉型正義的努力歸零。

他直呼，「諷刺的是，社會有很介意嗎？」而歷史的傷痛從來不會因為時間而癒合，但一次又一次的冷漠，會讓那把刀刺得更深。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法