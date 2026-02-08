為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《世紀血案》持續炎上！ 律師發起拒看潮：連片名我都不想提

    2026/02/08 14:58 即時新聞／綜合報導
    《世紀血案》2月1日舉辦殺青宴，左起演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

    《世紀血案》2月1日舉辦殺青宴，左起演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

    228事件邁入第79週年之際，真相至今未明的「林宅血案」傳出被翻拍成電影《世紀血案》，卻爆出製作前未事先告知並取得受害者家屬林義雄授權，以及部分演員受訪時出現爭議言論等爭議，還沒上映就引發質疑與抵制聲浪。「女人大律師」李怡貞也發聲痛批，直指此案本質是「計畫性的犯罪」，不該被刻意淡化，並呼籲拒看該部電影。

    李怡貞今（8）日在臉書發文指出，林宅血案「很明顯是計畫性的犯罪」，但當年的當權者不願重視，隨著時間流逝，關鍵跡證被洗掉，後續要還原真相，還涉及保護相關人等與衡平考量，「事情沒有大家想像中那麼簡單」。

    她強調，明明很嚴重的事情，很重大的傷痛，刻意淡化灑鹽巴的行徑，大家冷靜想想緣由，並呼籲拒看該電影，「連電影名稱我都不想提」。貼文曝光後留言區也湧入大批網友揚言抵制，「絕對拒看」、「拒看+1」、「民主自由的血淚代價是不容抹滅的」、「整個參與的兇手們，一輩子良心安嗎？」、「不只拒看，更應該禁止在任何平台上映！」、「敢這樣消費受害者，真的很噁心的資方」、「意圖篡改台彎民主歷史！很明顯無人性可言」。

