    首頁 > 政治

    盧秀燕三會谷立言 賴清德笑而不答

    2026/02/08 14:18 記者蘇金鳳／台中報導
    總統賴清德到台中市與黨公職座談。（記者蘇金鳳攝）

    總統賴清德到台中市與黨公職座談。（記者蘇金鳳攝）

    總統賴清德今天下午1點左右到民進黨中市長參選人何欣純的市政辦公室與中市黨公職進行座談會，對於有關盧秀燕三會美國在台協會（AIT）谷立言、是否決戰中台灣，總統笑而不答。

    由於賴清德今天到台中市已是今年第四次，有媒體詢問總統今天是否是為何欣純選情而來也笑而不答。

    賴清德原本1點到何欣純的市政辦公室，比表定時間晚了18分鐘。

