    首頁 > 政治

    蔡其昌讚林亮君「挺運動的優質議員」 人龍不畏冷等拿「臺灣尚勇」

    2026/02/08 13:35 記者何玉華／台北報導
    中華職棒會長、立委蔡其昌與台北市議員林亮君一起發放「臺灣尚勇」春聯。（林亮君辦公室提供）

    中華職棒會長、立委蔡其昌與台北市議員林亮君一起發放「臺灣尚勇」春聯。（林亮君辦公室提供）

    台北市議員中山大同選區，民進黨內初選競爭激烈，吸票機王世堅轉戰立委成功，現任議員陳怡君被停權無法提名，新人爭出現；現任議員林亮君首次參與民進黨初選，繼日前民進黨新北市長參選人蘇巧慧跨區支持，今（8）日與中華職棒會長、立法委員蔡其昌一起發放「臺灣尚勇」春聯，蔡其昌說，地方議會需要有支持體育運動的優秀、優質議員，林亮君在運動上的推廣，要特地來支持她。

    今天早上天氣很冷，但許多民眾為了領「臺灣尚勇」春聯大排長龍；蔡其昌表示，林亮君不僅推廣足球運動，也很喜歡棒球，對體育運動都很支持，地方議會需要有支持體育運動的優秀、優質議員，因此特地來支持。蔡其昌也提到，林亮君打了不下十幾次電話，一下說春聯不夠，一下說棒球的粉絲一定要他來簽名，非常的堅持，這就是議員要幫選民解決問題的特質。

    蔡其昌提到，這麼多人在敲碗，所以他今天特別到大同區發春聯，看到民眾大排長龍，天氣又冷，真的很不好意思；但他有準時到場，活動可以準時開始，特別謝謝民眾支持棒球、支持林亮君。

    林亮君對蔡其昌的出席表示感謝，因為立法院、職棒工作都很忙。但上次「臺灣尚勇」春聯發不夠，許多民眾期待能再加碼，所以她狂打電話給蔡其昌，希望他能來大同區再給球迷更多的「臺灣尚勇」，現場看到排隊的人潮，實在是「會長魅力無法擋。」

    林亮君說，蔡其昌一路上對運動的付出跟努力，她做為後輩，雖然在足球運動上面也是推廣，但覺得只能看到蔡其昌的車尾燈，她會持續的學習，希望能夠讓台灣的運動越來越好。

