柯文哲稱「歷史要跨過去」 吳靜怡怒：當初你以二二八家屬選市長！

柯文哲今談及林宅血案時表示，儘快跨過去往前走，才是歷史正確的態度。對此吳靜怡發文質疑：「柯文哲不就是拿著二二八家屬的血淚故事，才能換得第一次當選市長的嗎？」

「林宅血案」近日因為電影《世紀血案》的爭議再度引發廣大討論，前民眾黨主席柯文哲今日（8日）受訪時表示，大家不要消費過去的受害者，儘快跨過去往前走，才是歷史正確的態度。對此，曾擔任柯文哲幕僚的政治評論員吳靜怡（Grace Woo）發文質疑：「柯文哲不就是拿著二二八家屬的血淚故事，才能換得第一次當選市長的嗎？」

吳靜怡質問柯文哲：「您的父親在某年的父親節前夕，跟我在你的新竹老家談了兩個多小時，他到房間床底拿了許多張相本，當時，他告誡我，一定要好好守護台灣的民主，並且闡述柯家經歷二二八的那段悲痛往事，柯文哲你知道，你父親是帶著淚水和怒吼的嗎？」吳靜怡表示，柯文哲的父親柯承發始終相信他父親就是被國民黨迫害抑鬱終身而離世，他在那樣的壓迫環境和氣憤長大，導致柯承發內心長期的鬱悶、築起了在柯文哲面前那樣嚴厲的形象。

吳靜怡說：「如果我拿著過去紀錄的影片和錄音檔，然後播出『國民黨X恁娘』的原聲，就能幫柯家人拍一部『柯文哲爺爺的黨國冤案』嗎？我不可能，也不會，但柯文哲選舉的時候，為了打擊國民黨講了跟父親一樣版本，為了討好國民黨，又講了多個『你自己的版本』。」

吳靜怡質疑，柯文哲怎麼好意思在評論林宅血案時，大剌剌的說「歷史應盡快跨過去」呢？柯爸爸恐怕萬萬沒想到，身為二二八被迫害者的後代會養出這樣的兒子吧，並說：「我敬重柯爸爸，也答應握著他的信念，但背叛的人，卻是柯文哲。」

最後吳靜怡也對柯文哲喊話：「柯文哲請說出你阿公到底受到怎樣迫害的真相，因為你嘴裡的版本真實在太多，我實在不想聽！我知道的，只有你爸爸告訴我，帶著血淚的版本！到底哪個才是真的，二二八到柯爸爸前，講出來！」

