《世紀血案》疑誣指史明涉林宅血案 台灣基進：栽贓手法「洗記憶」

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

因未經授權取材「林宅血案」引發爭議的電影《世紀血案》，在多位演員切割、製作單位致歉後，近日再有疑似該劇劇本流出，影射該案與已故台獨運動人士史明有關。然而，該說法被指出是情治單位當年給出的假線索，引來台灣基進痛批製作單位扭曲歷史、試圖以過往情治單位手法「洗記憶」，若製作方收有中資，全劇則將成對岸的認知作戰工具。

日前有疑似「林宅血案」的劇本在社群媒體中傳開，該劇本透過劇中人物閱讀《史明口述史》後評論，影射已故台獨運動人士史明（施朝暉）涉案，對此，史明文物館館長藍士博公開闢謠，此說是情治單位案發當時刻意栽贓的假線索；台灣基進黨主席王興煥則指出，2020年促轉會的林宅血案報告，已做出「威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除」的結論，如流出的電影劇本屬實，不只凸顯製作方完全不加辨識引用情治單位假情報，更刻意扭曲歷史，為當時的威權政府擦脂抹粉。

王興煥表示，影視對史實的改編可以小節不拘，但必須「大事不虛」，可以編寫三英戰呂布的虛構環節，但不能張飛打岳飛。他進一步解釋，當時日人時前田光枝因「盧修一案」而被逮捕，情治機關就刑求企圖逼她承認林宅血案乃史明指使，他進一步指出，林宅血案的當年調查從一開始就被刻意誤導到「黨外集團內鬨」以及「海外陰謀集團」的方向，追查對象包括前行政院長游錫堃、學者家博，以及施明德之妻艾琳達，最後證明這些人根本完全沒有涉案嫌疑。

王興煥反問，如果血案真的有海外台獨或黨外人士，當時的國民黨政府怎麼不抓出來？王興煥續指，當年情治機關全面監控林義雄及其家屬，嚴密監控下，兇手卻能光天化日行兇並全身而退，合理令人懷疑監控者與兇手間存在默契，甚至可能源自上級授意。

王興煥強調，若流出劇本為真，顯示電影的爭議不僅在影視倫理，還刻意用過去情治機關的栽贓手法「洗記憶」，企圖重塑台灣社會對威權時代的記憶，而如果製作方被證實真的有中國資金，更是對台灣社會發動的認知作戰。

