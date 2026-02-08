子弟兵周曉芸初選爆冷落敗失言致歉 黃國昌：完整報告將公開說明

民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨已請外部專家深入檢視民調抽樣及執行程序，完整報告出爐後將向社會說明，並強調黨內競爭應以公平、客觀方式選出最強候選人，過程中應把情緒放到最小，專注回應支持者期待。（記者羅國嘉攝）

民眾黨日前進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵、外界稱為黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，爆冷輸給對手、默默無名的陳彥廷，卻因輿論風波引發外界質疑有歧視職業之嫌。對此，黃國昌表示，民眾黨已請外部專家深入檢視民調抽樣及執行程序，完整報告出爐後將向社會說明，並強調黨內競爭應以公平、客觀方式選出最強候選人，過程中應把情緒放到最小，專注回應支持者期待。

民眾黨在新北三蘆選區協調未果進入比民調程序，於2月4日至5日舉行，由周曉芸對上陳彥廷，結果卻是陳「爆冷」出線，陳則申請複查。黃國昌受訪指出，由於當事人提出複查，黨內已請外部專家深入檢視民調抽樣及執行過程。完整調查報告出爐後，會向社會大眾詳細說明。黃國昌重申，民眾黨是個有制度的政黨，依循科學精神，一定會查明原因，確保每一個民調環節透明、可檢驗，並找出問題所在。

對於周曉芸洩露陳彥廷的求職經歷，黃國昌表示，維持黨內競爭的公平是最重要原則，也希望用最客觀的方式挑選出最強的候選人，所以他希望所有黨內競爭的候選人對外發言時都要記得，黨內可以有競爭，過程中每一個人一定都有情緒，但拜託把自己的情緒放到最小，怎麼樣在工作崗位上做該做的事情，回應支持者的期待，這才是最重要的事情。

記者追問，是否擔心因這次事情導致在新北的佈局及戰力上好像有被打亂，影響到之後的選舉？黃國昌說，不會，因為民眾黨每次在做任何事情的時候，每次都能學習到一些東西，未來都會把它做得更好，但不管怎麼樣，比較細部的東西等調查報告出來以後再說明。

至於周曉芸的輿論風波，昨（7）晚突然緊急取消今天活動稱氣溫低又下雨，活動會另找時間安排，並發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

