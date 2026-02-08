國民黨最年輕發言人楊智伃 投入北市松信議員黨內初選

國民黨最年輕的前發言人楊智伃，今（8）天正式宣布投入台北市議員松山信義區議員黨內初選。（楊智伃提供）

國民黨最年輕的前發言人楊智伃今（8）天正式宣布投入台北市議員松山信義區議員黨內初選。在國民黨過去提名5席的基礎上，現任議員有戴錫欽、秦慧珠、詹為元，新人將競逐另兩席提名名額，楊智伃將與同為國民黨前發言人李明璇、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中，以及傳出也有意參選的徐巧芯辦公室主任陳暉競爭。

楊智伃今天早上由桃園市議員凌濤及多名青年志工陪同到吳興市場拜票，正式宣布投入松山信義區市議員黨內初選；拜票過程不僅巧遇黨內同志秦慧珠、立委徐巧芯，也遇到民眾黨的參選人許甫，彼此問候、互相加油打氣。

楊智伃在拜票前受訪說，松山信義區是她從政以來居住與成長的場域，也是她投身政治工作的起點。26歲時，國民黨主席朱立倫拔擢他為史上最年輕的發言人；看到前輩徐巧芯、王鴻薇、凌濤，他們都用行動展現「政治不是閃躲，政治是真誠的直球對決」。過去這幾年，她一直都在最激烈的戰場上衝鋒陷陣，曾為了正義，在北檢外面每日每夜的守候，也曾為了監督、揭弊，開了無數場的記者會，只為把關人民的納稅錢。

對於她之前回嗆民進黨議員參選人陳聖文，而在國民黨中央黨部喝下瓶水而爆紅一事，楊智伃說，那瓶水代表的是一位年輕的政治工作者，在面對真相，相信科學、直球對決最真誠的宣示。但她也很清楚，如果沒有民意的基礎，沒有回到地方服務，監督將無法實踐，正義只會停留在空氣中。

凌濤表示，他一路看楊智伃從體育主播、文傳會、國民黨發言人成長，楊智伃在近期社群、新聞議題、聲量等都名列前茅，她對政策有想法、未來進入議會一定會有出色的表現。

楊智伃今（8）天宣布投入松信議員黨內初選，到吳興市場拜票巧遇現任議員秦慧珠。（取自楊智伃直播畫面）

