新北藍白合何時定案？黃國昌：先完成第一階段政見與願景討論

新北市長選戰逐步升溫，民進黨參選人蘇巧慧與民眾黨參選人黃國昌近期頻頻掃街爭取選民支持，國民黨人選卻尚未定案。針對外界關注國民黨內可能參選的台北市副市長李四川是否於春節前請辭？藍白合作時程？黃國昌今天（8日）受訪仍稱，「尊重藍營黨內民主程序與步調，過度臆測無助於事情推進」。

他強調，民眾黨仍在等待與國民黨進行第一階段的共同政見與願景討論，取得基本共識後，才會進一步談及政黨合作與候選人產生方式。

黃國昌今天上午8點左右前往淡水觀潮廣場（淡水老街旁）撿拾垃圾，隨後轉往中山市場掃街、拜年。行程開始前，媒體問及近日傳出李四川可能於農曆年前請辭，並關切藍白進行政黨合作的時程安排。

黃國昌表示，他一向尊重藍營黨內民主程序，也尊重對方自身的步調，認為部分媒體出於關心而過度臆測，甚至替當事人設定時間點，但當事人已出面澄清，過度猜測對事情並無幫助；對民眾黨而言，現階段最重要的是等待與國民黨展開第一階段的共同政見與願景討論，先取得基本共識，之後才會進入第二階段的政黨合作協議，並在此基礎上，研議推出最強候選人的方式。

