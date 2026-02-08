為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨新北議員第11選區初選 何元楷找王鴻薇相挺

    2026/02/08 12:50 記者俞肇福／新北報導
    國民黨台北市立委王鴻薇（圖右）今天（8日）到新北市汐止橫科市場，送上包子、粽子，預祝有意爭取黨內初選出線的何元楷（圖左），能順利「包中」。（圖為何元楷提供）

    國民黨台北市立委王鴻薇（圖右）今天（8日）到新北市汐止橫科市場，送上包子、粽子，預祝有意爭取黨內初選出線的何元楷（圖左），能順利「包中」。（圖為何元楷提供）

    國民黨新北市汐金萬議員參選人何元楷今天（8日）上午前往汐止橫科市場掃街拜票，台北市的國民黨立法委員王鴻薇到場陪同，一起走入市場向攤商與民眾拜早年。王鴻薇更親手送何元楷包子與粽子，象徵「包中」好兆頭，祝福何元楷黨內初選順利過關、成功當選市議員。

    何元楷表示，王鴻薇在立法院表現亮眼，多項評鑑名列前茅，是自己非常敬重的前輩。過去他在反罷免期間，除了協助羅智強外，也曾多次跨區支援王鴻薇，包括參與說明會、街頭演講等活動，雙方在當時就建立起深厚的合作情誼。他指出，今天邀請王鴻薇來到汐止橫科市場，希望藉著王鴻薇的高人氣，向民眾傳遞團結與努力的精神。

    在市場內拜票過程中，王鴻薇與何元楷逐攤向攤商問候，兩人熱情的和民眾握手，不少民眾也停下腳步為何元楷加油打氣表示支持。還有店家送上一碗熱騰騰的佛跳牆，給何元楷暖身，讓他感受到基層民眾的溫暖。何元楷強調，未來仍會秉持一步一腳印的態度，持續勤走基層、傾聽民意，透過實際行動與熱忱，爭取更多民眾的認同、肯定與支持。

    國民黨台北市立委王鴻薇（圖右）今天（8日）到新北市汐止橫科市場，陪同有意爭取黨內初選出線的何元楷（圖左）跟攤商拜早年。（圖為何元楷提供）

    國民黨台北市立委王鴻薇（圖右）今天（8日）到新北市汐止橫科市場，陪同有意爭取黨內初選出線的何元楷（圖左）跟攤商拜早年。（圖為何元楷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播