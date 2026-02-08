對美路線從親美轉疑美？ 國民黨團：對美路線沒有變

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。國民黨團書記長林沛祥表示，「政治是為經濟而服務，與其講選票、不如講民生」。國民黨的對美路線沒有變，該合作的合作、該溝通的溝通，該做朋友的還是做朋友，不會因為一句話就改航向。美國是重要夥伴，這一點我們很清楚，也很務實。

剛率團訪陸，會晤中國全國政協主席王滬寧的蕭旭岑，6日接受廣播節目專訪時，竟指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，他還說，訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」。

林沛祥說，蕭旭岑副主席的說法，那真的就是個比喻。政治人物有時候講話比較形象一點，不代表我們不尊重美國在台的代表。該有的禮貌、該有的尊重，國民黨一樣不少，外交不是用頭銜比大小，是看互動與實質內容。

「政治是為經濟而服務，與其講選票、不如講民生。」林沛祥表示，距離年底選舉還有超過250天，現在就每天算選票，其實有點太早了。與其急著談選情，不如多花點時間談經濟、談物價、談薪水、談民生。畢竟政治的目的不是為了選舉，而是為了讓人民日子過得比較好，這一點，比任何口水都重要。

