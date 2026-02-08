巴西聖保羅3單位成立聯合辦公室 深化台巴高等學術與藝文交流

巴西聖保羅拉美神學院、心理輔導與人際發展中心以及台巴藝術文化交流協會5日舉行聯合辦公室開幕，台灣元素吸睛（拉美神學院李威德提供）

巴西聖保羅拉美神學院（FLAM）、心理輔導與人際發展中心（Ser eConviver）以及台巴藝術文化交流協會（ATBICA） 5日晚間舉行聯合辦公室開幕儀式，盼透過神學教育、心靈環保與藝文交流三方面結合，深化台灣與巴西的學術與文化合作。

拉美神學院（FLAM）為巴西少數經教育部（MEC）正式認證、可頒發神學學士（大學）文憑，並長期投入拉丁美洲跨國神學教育與學術交流的神學院之一，擁有拉丁美洲神學界福音派領航學者路易斯．薩陽牧師（Luiz Sayão）擔任主要師資。

為持續推動薩陽牧師長期在拉丁美洲神學進行的學術對話與跨文化交流，拉美神學院校長伊藤法比歐（Fabío Ito）特於聖保羅開設分校，並邀集心理輔導與人際發展中心與台巴藝術文化交流協會，在聖保羅分校成立聯合辦公室，期望達到加成效益。伊藤並透露，學院正規劃跨出南美洲走向亞洲，未來將與日本及台灣神學院展開交流，故與台巴藝術文化交流協會的結合，別具意義。

心理輔導與人際發展中心（Ser e Conviver）執行長伊藤薇薇安（Viviane Ito）指出，心理健康與神學教育相輔相成，透過跨領域合作能更全面照顧民眾心靈需求。她強調，醫心比醫人更為迫切，期望藉此平台推動心靈環保理念。

台巴藝術文化交流協會（ATBICA）長年在巴西推動台灣電影展、音樂交流及各項公益活動，今年將透過身兼牧師與聖保羅大學醫學院教授的吳督行、林慶安醫師協助，與聖保羅大學醫學院及聖保羅文化中心合辦「醫者仁心看世界—第五屆台灣電影展」。此外，即將於六月份成立的世新大學中南美洲校友會亦將籌備處隸屬於此，協會指出，今年影展的片單中，包括《男人與他的海》導演黃嘉俊、《守護我們的星球》攝影陳一松及《Kulumaha回家吧！原聲》導演陳皓玫等人，皆為世新校友，名導虞戡平更是該協會首辦台灣電影展的第一位訪巴西嘉賓，擁有豐富影視資源的世新大學校友會成立，將有助未來在巴西推動更多台灣優質電影與動畫。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜肯定三單位長期推動台巴交流，並強調神學、心理健康與文化結合，將促進民眾獲得全方位身心靈健康。她表示，未來此平台將成為匯聚創意與夢想的自由空間。

開幕儀式吸引近百名巴西主流學者、牧者及僑界人士到場共襄盛舉，展現台巴雙方在教育、心理與文化領域的合作成果，並為後續深化交流奠定基礎。

巴西聖保羅拉美神學院、心理輔導與人際發展中心以及台巴藝術文化交流協會5日舉行聯合辦公室開幕，吸引上百巴西主流學者與牧者參與。（拉美神學院李威德提供）

巴西聖保羅拉美神學院、心理輔導與人際發展中心以及台巴藝術文化交流協會聯合辦公室開幕，駐聖保羅辦事處處長朱怡靜致詞，肯定三單位推動台巴交流，並強調神學、心理與文化結合，有助民眾身心靈健康。（拉美神學院李威德提供）

巴西拉美神學院校長伊藤（左）感謝聖保羅醫學大學教授吳督行長期以來的大力支持。（拉美神學院李威德提供）

