柯文哲談藍白合 徐欣瑩送上客家麻糬寓意「最麻吉」

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、爭取國民黨提名下屆新竹縣長的立委徐欣瑩今天早上不約而同在竹北市天后宮旁市場發放紅包袋、春聯，向鄉親拜早年。2人同框面對藍白合在新竹縣的問題，「阿北」說這是今年的大戰略，是否會把新竹縣長和竹北市長綁定？則要看兩黨黨主席如何對接。徐欣瑩雖微笑不語，但其陣營卻趁她送上客家麻糬給「阿北」時，高喊「藍白合、最麻吉」。

今天新竹地區爆冷，唯獨竹北天后宮，除了廟內有廟方的揮毫送春聯活動，周邊的廣場、市場更因年底的選戰而熱爆了。

一早8點半先有柯文哲在該黨青年部、新竹黨部主委邱臣遠、縣議員林碩彥以及年底各區的「擬」候選人們陪同，先進入竹北天后宮簡單合十參拜後，隨即轉入一旁的傳統市場徒步發送紅包袋和春聯，隨後再於天后宮前仁德公園拓印馬年春聯分送給排隊等候跟「阿北」合體拍照的民眾。

徐欣瑩約9點半後現身，等所有排隊民眾都如願領到民眾黨春聯、跟「阿北」拍完照，才趨近跟柯文哲打招呼，順便送上自己的紅包袋、春聯、以及客家麻糬。

柯文哲受訪說，在2026年的地方選舉，藍白合作是大戰略，在新竹縣長選舉上，民眾黨跟國民黨一定會協調，且一定只會有一組候選人。這組候選人確定後，藍白間一定會討論如何合作。

至於這個藍白合的機制，民眾黨會不會要求跟竹北市長人選也一起綁定？柯文哲說，在黨對黨的談判，原則上還是由民眾黨主席黃國昌跟國民黨主席鄭麗文對接，他只知道合作是大方向，細節則會由中央黨部去決定。

