淡水掃街冷熱兩樣情 黃國昌回應蘇巧慧假牙政見：不能不顧財政紀律

民眾黨主席、民眾黨新北市參選人黃國昌到中山市場進行掃街、拜年，他和攤商互動，現場氣氛卻兩樣情，有的熱情寒暄、握手，但也有不少攤商見到黃就避而不見。（記者羅國嘉攝）

民眾黨新北市參選人黃國昌今（8日）到淡水掃街拜年、到老街撿垃圾，爭取攤商和民眾支持。有關民進黨新北市長參選人蘇巧慧提的「假牙補助5萬元」政見稱是來自第一線最實際回饋。對此，黃國昌表示，相關構想並不新，且以新北市長者人口結構推算，所需預算高達221億元，市府在推動福利政策前，應理性評估財政負擔，讓數字說話，避免在缺乏完整規劃下提出不負責任的大撒幣政策。

黃國昌今天上午8點許到淡水觀潮廣場（淡水老街旁）撿垃圾，隨後在到中山市場進行掃街、拜年，他和攤商互動，現場氣氛卻兩樣情，有的熱情寒暄、握手，但也有不少攤商見到黃就避而不見，如同瘟神。

請繼續往下閱讀...

針對蘇巧慧政見，黃國昌受訪時指出，此政見並不新，2018年時任行政院長蘇貞昌、2022年時任新北市長參選人林佳龍都曾提出。他說，7日在市場即便明知有攤商是蘇巧慧支持者，仍願意敞開心胸理性溝通。以新北市現況來看，65歲以上長者已突破90萬人，若以約5成需要假牙協助估算，約45萬人受惠，每人補助5萬元，一年所需預算高達221億元，市府在推動福利政策前，必須理性評估財政負擔，把資源用在刀口上，而非在缺乏完整規劃下進行不負責任的大撒幣。

黃國昌說，若未審慎規劃，社福資源恐相互排擠，不僅無法真正提升銀髮族福祉，也將衝擊整體社福政策。面對不同黨派與意見，應攤開新北市稅入、稅出數字理性對話，讓數字說話，分辨哪些政策可行、哪些不負責任，也期待有公開場合，能與蘇巧慧或國民黨未來提名人選，就新北市財政與資源分配進行討論，這也是他過去在立法院積極推動《財政收支劃分法》修法的重要原因。

黃國昌表示，民眾黨在邁向2026年選舉時，已提出「邁向2029年的九大面向」政策，涵蓋幼托、銀髮照顧、新北市教育與交通等領域，整體規劃相當完整；在銀髮族政策方面，黨內已明確主張由市府補助65歲以上長者健保費，盼能嘉惠更廣泛的銀髮族群，貼近實際需求，也符合台灣邁向超高齡社會下，政府應承擔的責任。

民眾黨主席、民眾黨新北市參選人黃國昌表示，以新北市長者人口結構推算，所需預算高達221億元，市府在推動福利政策前，應理性評估財政負擔，讓數字說話，避免在缺乏完整規劃下提出不負責任的大撒幣政策。（記者羅國嘉攝）

民眾黨主席、民眾黨新北市參選人黃國昌今天上午8點許到淡水觀潮廣場（淡水老街旁）撿垃圾。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法