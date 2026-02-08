《世紀血案》爭議延燒！王義川怒批製作方摧毀林義雄：不會輕易放過你們

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏參與《世紀血案》演出。（資料照，記者潘少棠攝）

電影《世紀血案》聲稱翻拍1980年「林宅血案」，卻被爆製作前未事先告知受害者家屬林義雄，加上部分演員受訪時出現爭議言論，還沒上映就引發質疑與抵制聲浪。民進黨立委王義川也忍不住接連發文痛批，質疑劇組缺乏基本歷史考據，甚至恐以「加害者角度」詮釋國家暴力慘案。

王義川在Threads發文表示，拍攝歷史題材，最基本就是人物訪談與史料查證，「很多歷史不是你google完自己揣測或自己定義的」。他指出，就算不懂林宅血案，至少也該看過媒體整理的歷史畫面、訪談相關當事人建立基礎認識，但現在導演與演員卻擺出「當年沒那麼嚴重、大家可能被騙了」的態度，「我就等著看你們拍出來的戲，如何以加害者的角度詮釋歷史的慘案！我都可以想像你們的影片上映時，你們將會被社會如何評價？等你！」

王義川也轉發《世紀血案》演員在台上燦笑合影的畫面怒斥，「這群人的笑容，讓我想起當年蔣介石這個殺人魔怎麼殺害台灣人，而受難者在臨死前是不是也看到這樣的笑容，殘忍、噁心、不要臉！我就是說你們幾個，你們拍血案可以一直笑，在囂張什麼！」

他也呼籲民眾，不管年齡或認不認識林義雄先生，都可以先看看關於林宅血案的紀錄片，對於相關當事人和好朋友的訪談，每一句話、每一個場景，都是林先生不願想起的過去，「我相信林先生也不會想對那部想要竄改歷史的電影有任何評論」。

王義川指出，林義雄是2000年台灣政黨輪替時的民進黨主席，選後他不再參與黨務，有時候也會對民進黨執政批評，但他是一位「人格者」，沒有人會為了這事打擾他。對照已經是中國人的電影老闆，先拍了一部醜化李登輝總統主導319槍擊案的作品，再拍一部醜化林義雄家人的血案，痛批是「沒有良心的一個製作公司，相關人可能不想跟你們一般見識，但是我們不會輕易放過你們，因為你們正在摧毀本黨的人格者林義雄先生，你們可惡至極！」

