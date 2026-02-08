為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    看「世紀血案」 柯文哲：不要消費受害者 讓歷史往前走

    2026/02/08 10:43 記者黃美珠／新竹報導
    民眾黨創黨主席柯文哲談「世紀血案」，強調歷史要儘快跨過去，讓台灣繼續往前走的同時，也請大家不要消費受害者及其家屬。（記者黃美珠攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲談「世紀血案」，強調歷史要儘快跨過去，讓台灣繼續往前走的同時，也請大家不要消費受害者及其家屬。（記者黃美珠攝）

    「世紀血案」近日在國內引發各界的撻伐，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上在竹北市天后宮前發放新春春聯時受訪說，歷史事件最好是能儘快跨過去，讓台灣繼續往前走，作為228事件受難者家屬，他呼籲大家不要消費過去的受害者。但也批評民進黨從陳水扁執政起迄今已18年了，18年後如果還要跟大家說沒有真相，那他實在是不想聽。

    柯文哲說，歷史事件最好是能儘快跨過去，重要的還是要往前看。他長期以來對於像是228這種轉型正義，民進黨從陳水扁執政，到蔡英文、賴清德，迄今都已經18年了。18年後如果還跟大家說沒有真相，他實在是不想聽。

    他認為，歷史應該要往前看，這不是要大家遺忘，但希望要儘快做個總結，畢竟台灣還是要往前走。這也是為什麼民眾黨寧可在228騎行一日北高，用比較正面的活動取代，因為他很討厭每天都在搞那個悲情！

    柯文哲不斷強調，請大家不要消費過去的受害者，儘快跨過去往前走，才是歷史正確的態度。

