    不滿黨中央曝光民調時間 江啟臣︰至今未聯繫再協商

    2026/02/08 09:40 記者歐素美／台中報導
    江啟臣在顏寬恒陪同下到沙鹿菜市場發春聯。（記者歐素美攝）

    江啟臣在顏寬恒陪同下到沙鹿菜市場發春聯。（記者歐素美攝）

    爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天上午在立委顏寬恒陪同下，至沙鹿菜市場發春聯，他表示，三月底才進行提名作業，時間太晚，針對黨中央曝光提名民調時間，他表示，房今年基金會有聯繫及協商，他強調，希望不要在有爭議的情況下進行民調，讓人有機會見縫插針。

    媒體今天採訪時表示，台中市長選舉，國民黨將於3月底完成提名作業，台中市長盧秀燕認為時間太晚，江啟臣對此表示，這是很多支持者的看法跟心聲，二月初到三月底還有一個多月時間，的確時間有點晚，提名越快越好，人選抵定才可以讓基層安心，大家才能趕快啟動選舉的相關工作。

    針對國民黨中央曝光台中市長民調作業時間，江啟臣表示，他簽署這項協議，他相信「白紙黑字」，這紙協議內容是有效的，應該在沒有爭議的狀況底下，回到協議的內容來進行提名作業，不要有這種爭議讓人見縫插針及任何干擾，讓提名作業可以順利進行，也不要讓這種爭議阻礙未來的團結。

    江啟臣強調，他針對黨中央發布的訊息跟內容有出入的部分，他已提出聲明，但黨中央至今未有任何連繫說明，也沒說是否再協商。

    立法院副院長江啟臣在立委顏寬恒陪同下，到沙鹿菜市場發放春聯。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣在立委顏寬恒陪同下，到沙鹿菜市場發放春聯。（記者歐素美攝）

    圖
    圖
