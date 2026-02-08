AIT處長「只比科長大一點」？柯志恩：谷立言是代表美國政府

柯志恩今天到左營哈囉市場發春聯。（記者葛祐豪攝）

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引發中南部基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓2026中南部縣市長更難選；對此，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（8）日受訪時認為，對她個人來說，谷立言就是代表美國政府，至於縣市長選舉，大家較關切的還是地方及經濟民生問題。

剛率團訪陸，會晤中國全國政協主席王滬寧的蕭旭岑，6日接受廣播節目專訪時，竟指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，他海說，訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」！

對此，柯志恩今天受訪時說，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣做一些溝通，過去她長期互動，谷立言就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通，對她個人來說，「谷立言就是代表美國政府」。

針對黨中央走上「親中批美」路線，引發黨內中南部基層焦慮，擔憂濁水溪以南的縣市長參選人恐怕更難選；對此，柯志恩認為，2026縣市長選舉，大家比較關切的都是地方及經濟民生的問題，她還是著重在地方民生議題 ，「黨中央是否比較親中反美，每個人都有不同解讀」，對她個人來說，維護彼此之間互等互惠原則去溝通，是黨中央責無旁貸的角色跟責任。

