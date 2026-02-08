為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    AIT處長「只比科長大一點」？柯志恩：谷立言是代表美國政府

    2026/02/08 09:50 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩今天到左營哈囉市場發春聯。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩今天到左營哈囉市場發春聯。（記者葛祐豪攝）

    國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引發中南部基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓2026中南部縣市長更難選；對此，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（8）日受訪時認為，對她個人來說，谷立言就是代表美國政府，至於縣市長選舉，大家較關切的還是地方及經濟民生問題。

    剛率團訪陸，會晤中國全國政協主席王滬寧的蕭旭岑，6日接受廣播節目專訪時，竟指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，他海說，訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」！

    對此，柯志恩今天受訪時說，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣做一些溝通，過去她長期互動，谷立言就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通，對她個人來說，「谷立言就是代表美國政府」。

    針對黨中央走上「親中批美」路線，引發黨內中南部基層焦慮，擔憂濁水溪以南的縣市長參選人恐怕更難選；對此，柯志恩認為，2026縣市長選舉，大家比較關切的都是地方及經濟民生的問題，她還是著重在地方民生議題 ，「黨中央是否比較親中反美，每個人都有不同解讀」，對她個人來說，維護彼此之間互等互惠原則去溝通，是黨中央責無旁貸的角色跟責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播