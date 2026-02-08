為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爭國民黨新北市議員提名 汐金萬參選人各找立委陪掃街拚場

    2026/02/08 09:31 記者俞肇福／新北報導
    新北市市議員選舉第11選區競爭激烈，國民黨前發言人蕭敬嚴今天找來汐止立委廖先翔陪同，在汐止中正市場發春聯紅包袋。（圖為蕭敬嚴競選辦公室提供）

    新北市市議員選舉第11選區競爭激烈，國民黨前發言人蕭敬嚴今天找來汐止立委廖先翔陪同，在汐止中正市場發春聯紅包袋。（圖為蕭敬嚴競選辦公室提供）

    歲末年終，家家戶戶採買年貨，有意問鼎九合一大選的參選人卻要把握機會拜票；有意爭取新北市議員選舉第11選區（汐止金山萬里）國民黨提名的蕭敬嚴、何元楷兩位參選人，分別找來黨籍立委助陣，陪同到傳統市場掃街拜早年，爭取民眾支持。

    新北市議員選舉第11選區這屆共有4位議員，分別是國民黨的白珮茹、廖先翔、民進黨的張錦豪、周雅玲，廖先翔在當選議員後，於2○24年轉換跑道到國會順利當選；國民黨共有4人有意參選，分別是立委羅智強辦公室主任的何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴、新北市政府民政局秘書張珀源、國民黨汐止區黨部主任陶威中。

    今天（8日）早上九點，蕭敬嚴找來在地立委廖先翔陪同，在汐止中正路、和平街口的中正市場，發放春聯及紅包袋，展現「優質嚴選、一馬當先」的行動力，希望能爭取民眾認同！為汐金萬開創發展新契機！

    無獨有偶，羅智強國會辦公室主任何元楷今天早上9點也找來台北立委王鴻薇跨區助選，王鴻薇陪何元楷前往汐止橫科市場，希望藉由王鴻薇知名度到傳統市場爭取選民青睞。

    新北市市議員選舉第11選區競爭激烈，國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今天找來台北立委王鴻薇陪同，在汐止橫科市場發春聯紅包袋。（圖為蕭敬嚴競選辦公室提供）

    新北市市議員選舉第11選區競爭激烈，國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今天找來台北立委王鴻薇陪同，在汐止橫科市場發春聯紅包袋。（圖為蕭敬嚴競選辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播