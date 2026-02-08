爭國民黨新北市議員提名 汐金萬參選人各找立委陪掃街拚場

新北市市議員選舉第11選區競爭激烈，國民黨前發言人蕭敬嚴今天找來汐止立委廖先翔陪同，在汐止中正市場發春聯紅包袋。（圖為蕭敬嚴競選辦公室提供）

歲末年終，家家戶戶採買年貨，有意問鼎九合一大選的參選人卻要把握機會拜票；有意爭取新北市議員選舉第11選區（汐止金山萬里）國民黨提名的蕭敬嚴、何元楷兩位參選人，分別找來黨籍立委助陣，陪同到傳統市場掃街拜早年，爭取民眾支持。

新北市議員選舉第11選區這屆共有4位議員，分別是國民黨的白珮茹、廖先翔、民進黨的張錦豪、周雅玲，廖先翔在當選議員後，於2○24年轉換跑道到國會順利當選；國民黨共有4人有意參選，分別是立委羅智強辦公室主任的何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴、新北市政府民政局秘書張珀源、國民黨汐止區黨部主任陶威中。

今天（8日）早上九點，蕭敬嚴找來在地立委廖先翔陪同，在汐止中正路、和平街口的中正市場，發放春聯及紅包袋，展現「優質嚴選、一馬當先」的行動力，希望能爭取民眾認同！為汐金萬開創發展新契機！

無獨有偶，羅智強國會辦公室主任何元楷今天早上9點也找來台北立委王鴻薇跨區助選，王鴻薇陪何元楷前往汐止橫科市場，希望藉由王鴻薇知名度到傳統市場爭取選民青睞。

新北市市議員選舉第11選區競爭激烈，國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今天找來台北立委王鴻薇陪同，在汐止橫科市場發春聯紅包袋。（圖為蕭敬嚴競選辦公室提供）

