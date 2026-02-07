布局中台灣！賴清德明與台中地方黨公職「便當會」

賴清德極力推薦何欣純肯做實做，問政認真。（記者蘇孟娟攝）

年底九合一選舉，民進黨積極布局中台灣，身兼黨主席的總統賴清德8日將再度到訪台中市，率中央黨部主管與台中地方黨公職舉行座談會，力邀地方市議員及地方人士參與不公開「便當會」。

外界預料應會廣納地方意見，研商台中市長及市議員選舉步調，並積極幫民進黨台中市長參選人何欣純及市議員拉抬整體聲勢，這也是賴清德近月來第四度到訪台中。

年底九合一選舉倒數9個月，賴清德訂明日中午到何欣純南屯區市政辦公室，與台中黨公職舉行座談會，時間從中午12:30-15:00，據了解，台中市各黨籍議員及立委及地方仕紳逾50人均有接獲「不公開便當會」邀約，外界推測這場座談會應會聚焦年底選戰，包括討論台中市長及市議員選舉步調，並了解地方所需，從中央到地方「裡應外合」，爭取選民認同拚勝選。

地方人士指出，這已是賴清德近月來第四度到訪台中，顯示賴清德對台中的重視，賴總統每次到台中均極關切何欣純選情，每到各場合均把握機會，向支持民眾力薦何欣純問政認真、肯做實作的特質，高度重視台中選情。

