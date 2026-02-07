美國會報告提到台灣！王臻明曝「3件事」值得注意

美國國會大廈。（歐新社資料照）

美國國會研究處（CRS）上月底提交有關台灣國防與軍事議題的簡報，供國會議員參考。軍事專家王臻明表示，報告提到，軍方召募困難的情況及民防準備不足，此外，也探討台灣人是否有抗敵意志。王臻明指出，這些事情都值得台灣人注意美國是如何看待台灣問題。另外，報告也提到「中國的灰色地帶侵擾」，這也對台灣部隊造成極大的壓力。

王臻明日前在粉專發文表示，這份報告去掉免責聲明，內文其實只有兩頁，講的大多是台灣人都知道的事情，主要應該是要給對台海問題不熟悉的人，快速瞭解背景資訊。內文有提到2027年「戴維森窗口」，台灣海峽在特定月份海況很差，台灣西部地區不適合登陸等。也提到台灣總統承諾在2026年提高國防預算到GDP的3.3%，並提出400億美元（1.25兆新台幣）的特別軍事預算，卻遭到在野黨杯葛的問題。

此外，王臻明指出，裡面有提到幾件事值得台灣人注意，首先，報告談到軍方召募困難的情況，民防的準備不足，能源、食物、水源與通訊，很容易受到外部干擾破壞。而且台灣人是否有抗敵的意志，可以忍耐戰時的經濟困境、戰火破壞與平民死傷，都還未經過真正的考驗。

「另外一點就是中國的灰色地帶侵擾，」王臻明說。他表示，這除了給予台灣部隊極大的壓力，也讓台灣更難以辨別中國是否正要發動軍事入侵。同時中國還利用這個手段，逐步讓台灣民眾對國防能力產生懷疑，最後在失去信心下，選擇屈服。「中國想利用這種手段來慢慢控制台灣，而不用為了台灣問題與美國爆發大型的軍事衝突」。

王臻明表示，這份報告可稱得上是「旁觀者清」，台灣號稱備戰半個世紀以上，但基礎民防能力卻嚴重不足，而近年來想要強化民防的民間團體，還成了中國的眼中釘。某些特定的電視名嘴，整天散播一些奇奇怪怪的觀念，並不是他們笨，而是在削弱台灣人對自身國防能力的信心，以達到特定的目的，削弱台灣的防衛意志。

