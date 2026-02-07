《世紀血案》沒意識形態？他回顧林宅血案：就是國民黨造就的悲劇！

電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」。（資料照）

針對《世紀血案》電影製作方宣稱該部作品「沒有意識形態」，由於導演徐琨華的祖父徐梅鄰就是當年警備總部發言人，難免讓人擔憂詮釋角度有被重新包裝的疑慮，台灣青年世代共好協會理事長張育萌特別帶大家回顧林宅血案偵辦疑點，直言此案就是「國民黨造就的悲劇」，怎麼可能沒有意識形態？

張育萌今天下午在臉書發文，「1980年2月，台灣社會高度關注的美麗島事件，首次公開審訊。被告林義雄先生的住宅竟然被闖入，林義雄的母親和年僅6歲的雙胞胎不幸遇害，手段慘絕人寰。報案時，竟然就有警官說『你們要好好檢討』。當時，田秋堇是林義雄的秘書。她回憶，母親接過一通電話打來質問『你們家這個月電話怎麼那麼少？』這是什麼意思？代表情治單位把監聽視為理所當然。」

他接著說：「直到2020年，促轉會公布調查報告，社會才看見案件的冰山一角，卻已足夠駭人聽聞。調閱檔案發現，案發時兇手曾經使用林宅的電話，情治單位曾握有這通關鍵電話的監聽錄音帶，有錄到兇嫌的聲音。但國安局簽文顯示，這通電話錄音被銷毀了。」

「2022年，監察委員繼續調查，發現更多匪夷所思的細節，那時候台灣還在戒嚴，還有《臺灣地區戒嚴時期軍法機關自行審判及交法院審判案件劃分辦法》。照理來說，林宅血案會由檢警偵辦。過去，國民黨政府也宣稱，林宅血案是由刑事局『撥雲專案』小組主責。但監察院發現，事實上，林宅血案發生後一個禮拜，國安局長王永澍就指示警總組成『三○七會報』，指揮刑事局『撥雲專案』進行偵查。也就是說，情治機關早就介入司法偵辦。」

張育萌繼續說道：「這嚴重誤導了辦案方向。三○七會報從一開始就『排除軍方或情治人員涉案』，宣稱血案是『陰謀分子內部報復』及『國際幕後操縱』。離譜的是，還以『清查黨外陰謀分子』名義，再監控異議人士及其家屬。林宅血案發生後一個多月，國安局上呈給總統蔣經國，明確指出『美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案』，兇手可能是『鷹派軍方人物』所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。可是，三○七會報卻以『黨外主導的政治謀殺』的偵辦方向，就是情治系統故意要誤導辦案。」

「三○七會報處心積慮要阻撓辦案，林義雄先生的長女，也就是案發時9歲的倖存者，詳細描述兇手外貌，偵辦人員多次建議公布兇嫌模擬畫像及特徵，配合破案獎金鼓勵民眾檢舉，但三○七會報不予裁示。」

「另外，警總監聽林宅，錄到案發後兇嫌從林宅撥打了2通電話，第1通打到104查號台詢問『金琴餐廳』的電話，第2通直接打給金琴餐廳找『王春風（發）』，但沒有等到對方接聽就掛斷電話。沒想到，國安局竟然對專案人員說『錄音帶已沖掉』，但警總內部會議紀錄記載，清楚寫著電監處回報林宅監聽錄音帶『已全部保留』。事後，專案小組想前往金琴餐廳扣押點餐單及簽帳單，透過指紋逐一清查現場人員，但請示3天後獲准，相關單據就遭到銷毀。」

張育萌進一步表示，不只國民黨政府的人，媒體也多次配合情治單位釋放訊息、混淆輿論，「案發隔日，中國時報報導宣稱，林義雄先生的長女『見過甚至認識兇手』。但事實上，她警詢筆錄中明確表示『不認識』

兇手。」

最後他直言，「 林宅血案是國民黨造就的悲劇，是民主政治無法翻過的一頁。這是在戒嚴體制下，情治單位獨大橫行的國家暴力行為，是獨裁者躲在政治檔案的遮羞布掩飾下，由人民來承擔巨大的苦痛。田秋堇的母親，田媽媽回想時哭著說『如果人間有地獄……我看也差不多這樣子而已」。國家暴力造成的不幸，怎麼可能沒有意識形態？」

