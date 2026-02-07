黃仁勳也愛這一味！展現辦桌人情味 林佳龍偕巴拉圭網紅體驗台式熱炒

外交部長林佳龍帶友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo初嘗台式熱炒。（外交部提供）

我國南美洲友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo近日來台灣旅遊，外交部長林佳龍特別帶兩人體驗台灣道地的熱炒文化，準備滿滿一桌台式料理和啤酒，以在地的「台灣人日常」向首次來台的友人，介紹台灣生活樣貌與人情味。

林佳龍表示，Juanma與Majo兩人都是首度訪台，而Juanma本身具有廚師背景，因此林佳龍特別安排熱炒店作為歡迎行程，讓友邦朋友感受熱炒店魅力。近期恰逢尾牙季，熱炒店內杯觥交錯、熱鍋快炒的香氣四溢，圓桌上各式評價料理快速上桌，邊吃邊聊邊小酌，就許多台灣人下班後最放鬆的時光。

請繼續往下閱讀...

當晚一行人共點了16道菜，林佳龍指出，生魚片拼盤上桌時，來自內陸國家巴拉圭的 Juanma與Majo對新鮮海味感到格外驚喜，並好奇詢問「台灣人平常就這樣吃嗎？」。林佳龍也笑著分享，澎湃海鮮正如台灣辦桌文化，常作為開桌菜迎接遠道而來的好朋友。

席間，林佳龍也向來賓介紹多道台灣代表性料理，包括他最喜愛、同時也是NVIDIA創辦人黃仁勳來台必點的招牌「蔥油雞」，以及炒海瓜子、蚵仔酥、炒水蓮、鳳梨蝦球等經典菜色，以一桌好菜呈現台灣人的好客熱情。

除了品嚐美食，雙方也在圓桌上交流台巴兩國的飲食文化，以及兩人在台灣各地走訪的所見所感，讓彼此友情更緊密。林佳龍並感謝店家熱情款待，也謝謝Juanma與Majo以影像記錄並分享他們眼中的台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法