母雞帶小雞！何欣純攜陳俞融北區市場拜票 民眾搶送「吉祥物」

何欣純攜陳俞融市場拜票，民眾送上「大吉大利」。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市長提名人選未定，「姊弟之爭」浮上檯面，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天攜北區議員陳俞融，在東興市場發春聯掃街，高呼「市長換欣、台中創新」、「市長換欣、普發現金」，廣獲熱烈迴響，還有民眾相繼送上橘子、蘿蔔等好彩頭「吉祥物」祝福。

國民黨台中市長提名人選預計3月底辦全民調初選，但立法院副院長江啟臣昨卻對民調時間「被曝光」大表不滿，抗議黨中央跟對手立委楊瓊瓔破壞協議，藍營內部紛爭浮上檯面，讓外界議論紛紛，何欣純則是把握時間深入各地積極拜票。

農曆年節將至，市場出現採買人氣，何欣純今與陳俞融聯手出擊，前往北區最大的傳統市場東興市場發春聯，向採買民眾拜早年，在現場高呼「市長換欣、台中創新」、「市長換欣、普發現金」，獲得熱烈回應，不少民眾主動前來打招呼，攤商也是加油打氣聲不斷，還有人直奔過來跟何欣純討抱抱，更有攤商跟民眾接連送上蘿蔔及橘子等吉祥物，要送給兩人「好彩頭」、「大吉大利」。

何欣純說，傳統市場是台中庶民經濟的重要支柱，攤商們辛勤打拚維持生計，照顧市民的日常飲食需求，未來若當選市長將全力為台中市打拚，包括全力支持傳統市場轉型升級，並持續推動台中市民普發現金，讓攤商能夠安心經營、市民能夠安心消費，大家都獲利。

陳俞融也強調，她自己長期在北區推動市場環境改善、交通動線優化、停車空間規劃等地方建設，就是希望讓傳統市場能夠永續經營，讓北區居民的生活更加便利，未來將與何欣純攜手合作持續為北區、為台中市民爭取更好的生活品質。

