國民黨彰化縣長參選人傳「空降」？洪榮章、柯呈枋都說話了

彰化縣政府參議柯呈枋到菜市場爭取認同。（取自柯呈枋臉書）

民進黨彰化縣長參選人已提名立委陳素月，國民黨提名作業都還沒展開，卻傳出新北市副市長劉和然被點名返回彰化家鄉參選。對此，曾任彰化縣副縣長的洪榮章表示，彰化縣過去就有「空降」案例，但都不被選民所接受。前立委柯呈枋則指出，距離選舉不到半年，「空降」並非是最好的方式！

現任彰化縣工策會總幹事的洪榮章表示，他當過副縣長，劉和然目前是新北市副市長，兩人都在自己生活數十年的家園，貢獻心力，因此，繼續待在長期生活的家園，接棒把重要的政策建設做好，對選民來說，才是最好也是最有利的選項。

洪榮章指出，雖然民進黨已完成縣長提名，但國民黨都是按照自己的步驟在做事，選舉最重要的是最後半年，不是先提名，就能夠先馳得點。

現任彰化縣政府參議柯呈枋指出，彰化需要的是願意站出來，為地方承擔責任的人，與其熱衷傳言或話題操作，不如把焦點放回彰化本身，他在彰化求學與成長，考上高考調回彰化縣政府，一路從基層開始歷練，彰化的未來，需要長期在地耕耘、熟悉地方的人，「空降」不是最好的選擇。

地方人士表示，國民黨在彰化縣長選舉空降案例，就是2001年縣長選舉，國民黨因為時任縣長阮剛猛已兩屆任滿，最後空降曾任法務部長葉金鳳參選，當年親民黨提名律師鄭秀珠，最後由民進黨翁金珠當選。

而劉和然出身彰化縣竹塘鄉長安村「九塊厝」，父親是國小教師，他原是國中理化老師，因緣際會當教育局長，一路當到副市長。

彰化縣工策會總幹事洪榮章勤跑基層，爭取認同。（洪榮章團隊提供）

