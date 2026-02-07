為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    在書展狂掃貨！路人大姐竟是國家級大咖 上萬人超擔心人身安全......

    2026/02/07 17:03 即時新聞／綜合報導
    「國家級大咖」低調逛書展，沒有人認出。（圖翻攝自蕭美琴Threads）

    「國家級大咖」低調逛書展，沒有人認出。（圖翻攝自蕭美琴Threads）

    台北國際書展本月3日至8日在信義區世貿一館登場，副總統蕭美琴也到現場逛展，但她相當低調，特地「變裝」化身路人，當天還真的沒有人認出這位「國家級大咖」，唯獨民進黨立委沈伯洋眼尖發現，照片曝光後吸引數萬人讚爆。

    2026台北國際書展3日開幕時，總統賴清德親自出席，走訪多個出版社攤位，以行動支持台灣出版產業，還分享了自己推薦的書單。蕭美琴昨（6日）晚也在Threads上透露，她其實也有去逛展，「通常總統有出席的場合，為避免勞師動眾打擾大家，我就不會再重複參加。前幾天雖然總統已經逛過書展，但書本的魅力實在太大了，我還是忍不住在行程空檔中低調前往，再帶了許多好書回家。」

    蕭美琴還PO出自己逛展的「OOTD（Outfit of the Day）」，可以看到她戴了頂鴨舌帽、口罩，穿搭也非常低調，蕭美琴笑稱「還好唯一有認出的我的人只有沈伯洋」。最後蕭美琴也分享自己的「戰貓書單」，並幫忙宣傳「書展展期只到2/8（日），提醒大家把握時間來逛展，一起多多閱讀，支持出版業！」

    貼文曝光吸引數萬網友按讚，「戰貓副總統這樣算是一種躲貓貓嗎？」、「天哪！好後悔沒有認出戰貓」、「我也有去書展啊，可惜沒遇到咪琴副總統」、「被書本強大引力吸走的貓貓美琴」、「真的是美琴副總統！有擦肩而過的觀察到，但當下又不是很確定」、「包成這樣我一定跟你擦身而過了啊啊啊啊啊」、「低調親民的副總統」。

    也有不少人關心蕭美琴的安全，「請副總統要注意自身安全，低調沒關係，但維安保護還是要有！」、「雖然我們知道有隨扈對你壓力很大！但您的身分真的必須很小心！」、「要帶隨扈，不然行程就別公開，身處重要職位需要注意安全，您可是備位元首」、「副總統您很棒，但是某些身分就是會有行動上的限制，希望下次還是有隨扈在身邊」。對此，蕭美琴回應「請各位關心安全的朋友們放心，低調出門但安全沒有鬆懈，我沒有落單過，隨扈們以書友的型態融入環境，就在我身邊」。

    蕭美琴低調逛書展。（圖翻攝自蕭美琴Threads）

    蕭美琴低調逛書展。（圖翻攝自蕭美琴Threads）

    熱門推播