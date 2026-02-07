為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌金釵周曉芸爆冷落馬 竟嗆對手：畢業沒工作 家樂福上班10年

    2026/02/07 15:55 即時新聞／綜合報導
    黃國昌（中）子弟兵周曉芸（右）黨內初選意外落馬。（資料照）

    民眾黨本週進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵、外界稱為黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，爆冷輸給對手、默默無名的陳彥廷。沒想到，周曉芸竟告訴媒體，沒人知道陳彥廷是誰，還稱對方畢業後找不到工作，在家樂福上班十年。對此，媒體人吳靜怡傻眼表示：「民眾黨現在是瞧不起在超市上班的人嗎？」

    吳靜怡今日在Threads上發文表示，周曉芸初選民調意外爆冷輸給陳彥廷。沒想到，周曉芸卻對媒體表示，沒人認識陳彥廷是誰，並稱對方看了資料就來報名「參加海選」，還稱對方是大學畢業後找不到工作，在家樂福上班到現在上了10年，她已經對此提出複查。

    吳靜怡質疑，民眾黨現在是瞧不起在超市上班的人嗎？輸了就輸了，何必嗆說去家樂福上班的人就是「找不到工作」？「人家老老實實上班十年，有何不可！」

    對此，網友也紛紛批評：「可以這樣透露人家隱私喔？太噁了吧？」、「這是要公審別人的意思嗎？」、「沒人知道你都輸 那有啥好說」、「家樂福上班10年算找不到工作？」、「輸不起唷 瞧不起在家樂福上班10年唷」、「這才是選輸翻臉」、「這三X歧視言論」、「我越來越相信三蘆民眾賭爛她」、「邏輯死去，家樂福上班=找不到工作？」

