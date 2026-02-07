澎湖五合一選舉民進黨準備好了 戰將就位

民進黨準備好了！澎湖五合一選將就戰鬥位置。（記者劉禹慶攝）

民主進步黨澎湖縣黨部今（7）日舉辦縣黨代表大會，以「向前升級，澎湖更好」為主軸，展現全黨團結一致、民主向前的堅定決心。會中一致支持澎湖縣長陳光復代表民進黨角逐連任，以及馬公市長黃健忠連任，力挺獲黨提名的縣市議員與市民代表參選人，攜手為澎湖未來持續打拚。

澎湖縣黨部今天在澎湖民主聖地烏崁活動中心舉行五合一選舉提名，馬公市長參選人黃健忠；澎湖縣議員第一選區（馬公市）參選人顏家康、蘇育德、呂黃春金；澎湖縣議員第二選區（湖西鄉）參選人蔡清續；馬公市民代表第一選區參選人項光照；第二選區參選人呂俊褞、招有倫；馬公市民代表第三選區參選人吳武宗。

民進黨常勝將軍澎湖縣黨部主委顏家康，自總統、立委至縣長、市長選舉輔選，勝率達百分之百，這次由抬轎變成坐轎。顏家康說，縣黨部將全力配合陳光復縣長連任選戰，並結合馬公市長黃健忠連任、提名縣議員、市民代表及基層組織力量，作為所有參選人最堅實的後盾，團結一致、義無反顧，全力衝刺選戰。

顏家康也不忘為陳光復拉票，他說，澎湖正站在關鍵轉型時刻，唯有延續務實、穩健且以人為本的治理路線，才能讓建設不中斷、福利不倒退。民進黨澎湖縣黨部將與民眾站在一起，攜手再拚4年，讓澎湖持續進步發展。

