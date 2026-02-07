江啟臣曝台美關稅協議月中簽訂 何欣純：先搞定藍白別變政治秀

何欣純喊話江啟臣好好跟跟在野黨團溝通好，通過台美關稅協議。（記者蘇孟娟攝）

立法院副院長江啟臣昨（6日）攜美國在台協會（AIT）處長谷立言，曝台美關稅協議可望月中簽訂，更稱「立院應該可以盡速批准」；民進黨立委、台中市長擬參選人何欣純今表示，江啟臣應該先和國民黨、在野黨團好好溝通，否則送國會審議後，在野黨拖延拒審就沒有意義，「只是政治表演和空談」。

行政院日前宣布與美國關稅談判結果，對等關稅15%不疊加，目前協議尚未簽訂，也尚未送立院審議，日前宣稱會若送國會審議將嚴審的江啟臣，昨力邀谷立言參訪台中機械等產業及參加AI機器人產業論壇時主動表示，經詢問谷立言確認應在月中可以簽訂，「立院應該可以盡速批准」，讓產業有穩定的基礎方向。

何欣純今天上午到北區東興市場拜年並發送春聯，對江啟臣相關發言表示，江啟臣與其繼續邀請美方到台中參訪或舉辦座談，不如要求國民黨立院黨團，趕快在立院支持台美關稅協議。

何欣純說，光參訪或辦座談，若關稅協議真的進到立院後，在野黨團卻拖延、拒審，那參訪或座談都毫無意義，只是一場「政治表演和空談」，她要再次呼籲江啟臣跟在野黨團好好溝通，這次會期內審議台美關稅協議時，不分黨派一致支持通過，對台灣的經濟、台中的城市發展才真正有益。

