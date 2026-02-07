看不下去！稱否定軍購是錯誤 前藍委再發聲：已不是台灣自己的事

前立委許毓仁。（資料照）

美國兩黨國會議員對台灣在自我防衛能力提升受阻、藍白阻擋軍購特別預算，再度出現失望與批評的聲音。國民黨前立委許毓仁今日表示，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；「否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。」

美方友台政要對藍白阻擋國防已接連示警。繼美國參議院軍委會共和黨籍主席韋克爾、共和黨參議員蘇利文相繼批評在野黨阻擋軍購後，美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨，和參議院外交委員會共和黨籍主席里契今日也發表聯合聲明，對賴清德總統的國防特別預算仍在立法院受阻感到深感失望，並且敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費。

許毓仁5日曾在臉書發文憂心表示，反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，可能傷害台灣整體的可信度。今日他再度發文，言明：「否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。」

許毓仁表示，夏亨和里契是罕見地以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局。他們的表述方式非常關鍵：這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。聲明中特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。這之所以重要，是因為華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫。

許毓仁指出，夏亨與瑞契的角色本身——作為參院外交委員會的跨黨派領導——使這項訊號具備制度重量。這代表：台灣的內部政治，已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。

許毓仁說，台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍，美國國會形式上無法干涉。但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的。即便是細微的變化，都可能對台灣的國防規劃產生放大效果。同樣重要的是，國會釋放的訊號，往往會深刻影響未來各屆行政部門如何在內部、特別是以成本效益角度來看待台灣。

此外，美國總統川普的「觀感」也至關重要，南韓關稅案例是一個有參考價值的對照。台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。

許毓仁最後明言：「嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。」

