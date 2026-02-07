黃國昌金釵初選民調輸 吳靜怡：民眾黨會不會提早泡沫化？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨本週進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆。對此，媒體人吳靜怡表示，黃國昌的「咒術迴力」，金釵敗北，賴清德笑納民調紅利？柯文哲如果2026選戰前不調整，繼續和黃前立委一起口水戰，泡沫化不是會不會，而是提早開始，咒術玩過頭，傷的是自己人。

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨爆發初選驚奇，黃國昌的親信周曉芸，被民眾黨封為「三重金釵」，她不只空降三重蘆洲區，還直接和黃國昌掛看板拉票，氣勢洶洶，還造成長期經營三重的前發言人李有宜因此退黨，以為這是黃國昌在新北市長選戰的布局第一步，沒想到在2月4日至5日的初選民調中，她居然以些微差距輸給一個曝光度極低、被網友戲稱「路人甲」的陳彥廷，黃國昌在新北「首戰即終戰」的起手式，暴露了黨內基層對空降人馬的不滿、新北人不喜歡黃國昌，黃國昌的光環，顯然不是助力而是負擔。

吳靜怡指出，一月份民調逆轉，黃國昌越罵，民眾黨反感度飆升，賴清德坐收漁翁之利！民眾黨在黃國昌帶領下，反感度直奔51.8%，創下8個月新高，民眾黨自稱吸引「年輕、菁英」支持者，但美麗島電子報一月數據顯示，在20-29歲年輕族群，民進黨好感度40.5%vs.民眾黨33.5%；在大學以上教育程度，民進黨45.8% vs. 民眾黨34.4%。原本的菁英光環全面盡失，黃國昌天天在立院猛批賴清德，從國防預算杯葛到台美貿易質疑，像是在幫賴清德加分，反而讓賴政府鞏固國際形象。黃國昌的「咒術迴力」在這裡發揮得淋漓盡致，他越罵，民眾黨反感越升，賴清德好感越跳，這不只是民調數字，而是台灣民眾對「無差別杯葛」的反彈。

吳靜怡續指，民眾黨泡沫化警訊，黃前立委的帶領下，會不會加速崩盤？民眾黨會不會提早泡沫化？從支持度僅剩11.6%（比上月降0.9%），遠低於民進黨35.5%和國民黨18.3%，這已不是隱憂，而是現實危機，黃國昌上任後，黨內分裂、空降爭議不斷，與國民黨重疊的選民結構，讓中間選民流失，民眾黨若不轉型，恐被國民黨吸納，黃國昌的「小藍」路線，加上國防經濟上的親中疑慮，讓民眾黨從「第三勢力」變成「邊緣政黨」。

吳靜怡直言，柯文哲如果2026選戰前不調整，繼續和黃前立委一起口水戰，泡沫化不是會不會，而是提早開始，咒術玩過頭，傷的是自己人。

