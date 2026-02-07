從林宅血案到江南案 翁達瑞看電影《世紀血案》點出關鍵人物

翁達瑞（中）在2023年到宜蘭探望林義雄（右）與方素敏（左）。（圖擷取自翁達瑞臉書）

1980年震撼全國的「林宅血案」被改編成電影《世紀血案》引外界矚目。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）質疑「電影可能竄改歷史嗎？」，並指出關鍵人物是汪敬煦，他在美麗島事件、林宅血案、與陳文成命案發生時擔任警備總部司令，而汪敬煦就是電影《世紀血案》的主角。

翁達瑞今日於臉書發文指出，電影《世紀血案》以發生在46年前的「林宅血案」為背景，由戒嚴時期的電視小生寇世勳擔綱，飾演當年蔣家政權的情報頭子汪敬煦。電影才剛殺青，劇情尚未可知。根據直覺判斷，這應是一部試圖竄改歷史的電影。如果這個判斷正確，他接著要問的是：這部電影可能竄改歷史嗎？

請繼續往下閱讀...

翁達瑞坦言，在回答這個問題之前，先口述一段歷史：他於1979年大學畢業，當時黨外勢力崛起，街頭運動風起雲湧，都是為了爭取民主自由。在校時，他已經考取了陸軍步兵科的預備軍官。

後來在1979年10月入伍，受訓地點在烏日的成功嶺。同年12月10日，高雄美麗島事件爆發，重要黨外人士幾乎被一網打盡，罪名是唯一死刑的叛亂。

美麗島事件的主犯之一就是省議員林義雄。被捕之後2個多月，也就是隔年（1980年）的228，林義雄在台北的住家遭兇手入侵，媽媽與一對雙胞胎女兒遭殺害，只有大女兒倖存。

這是台灣民主史上最殘暴的「林宅血案」，也是電影《世紀血案》的主軸。案發時，情治人員全天監控林宅，但兇手卻能進出自如，40多年後仍然逍遙法外。

翁達瑞坦言，他在成功嶺的基本軍訓只有3個月，結訓後還要到鳳山步兵學校接受3個月的專科訓練。結訓前，部隊臨時公布，要在約1000名的步兵預官當中，抽出46位轉服憲兵預官。「中籤的46人包括我！成功嶺結訓後，我到五股的憲兵學校報到」。

美麗島事件爆發後，國防部決定擴編憲兵鎮暴部隊，因應日益頻繁的街頭運動。原先招考的憲兵預備軍官人數不夠，才從步兵預官抽籤補足員額。

翁達瑞說，憲兵是蔣家的鐵衛隊，招考的預官都是國民黨籍，但不包括抽籤的我。教官上課講話都很直白，沒有任何的避諱。根據教官的轉述，在美麗島事件拿棍棒攻擊警察的暴徒，全都是穿便服的憲兵。

美麗島事件爆發之後，黨外指控控先鎮後爆，軍方則堅稱是先爆後鎮。原來兩者皆非！這起事件是軍方佈好的陷阱，等著黨外人士掉進去。

翁達瑞回憶，「憲兵學校的教官很得意，吹噓情治單位聰明，嘲笑黨外人士愚蠢。教官還說美麗島事件就是範本，以後的街頭運動就比照辦理。當時我尚未政治覺醒，但背脊仍感到一股涼意」。

翁達瑞指出，他在1981年退伍到台北上班，住在板橋。憲兵調查站的幹員常會找上門，理由是關懷退伍同志，實則打聽鄰里動態。這是多數退伍憲兵預官的共同經驗。

翁達瑞說，就在他退伍前，旅美台籍教授陳文成返鄉探親，遭到警備總部約談，結果陳屍台大校園。陳文成命案受到的國際關注遠高於林宅血案，但兇手還是逍遙法外，至今仍然無法破案。

翁達瑞指出，他在1983年9月出國留學，台灣在12月舉行增額立法委員選舉，林義雄的太太方素敏代夫出征。當時他在台北的家人現身方素敏的政見發表會。據家人轉述，方素敏在台上淚流不止，幾乎不能言語。在場民眾跟著哭，把鈔票揉成紙球，再用力往台上丟。「最後方素敏第一高票當選，得票超過12萬。同時當選的還有其他的美麗島事件受難者家屬。」

翁達瑞透露，留學期間，他在不知輕重的情況下參加台灣同鄉會的聚餐。談到林宅血案，同鄉氣憤國民黨屠殺台灣人。談到陳文成命案，同鄉彼此提醒沒事不要回台灣，以免遭到國民黨殺害。

就在翁達瑞到美國留學第二年（1984年）的10月，筆名江南的作家在加州自宅遭到槍殺。江南最有名的著作是蔣經國傳，爆了許多蔣家秘辛。相較於林宅血案與陳文成命案，江南案相對複雜，可是美國警方破案了。

江南案的兇手來自台灣，接受蔣家情治單位的指揮，報復江南出版蔣經國傳。翁達瑞直言，當時他在美國認識的台灣同鄉爭相走告：「國民黨殺人都殺到美國來了！」完成碩士學位後，「我在1985年返台就業。經歷過這段當兵、退伍、出國、返國的過程，我已經不再是原來的我」。

在以上這段口述歷史，關鍵人物就是汪敬煦。在美麗島事件、林宅血案、與陳文成命案發生時，汪敬煦擔任警備總部司令。江南案發生時，汪敬煦擔任國安局長。

汪敬煦就是電影《世紀血案》的主角。在汪敬煦擔任蔣家情報頭子期間，情治單位涉及多起兇殘的命案，但汪敬煦平安無事，反而晉升總統府參軍長。

汪敬煦在這段口述歷史扮演的角色，以及當年情治單位殘害人權的兇殘紀錄，都隨著他埋進棺材了。假如：《世紀血案》是為了洗白汪敬煦的角色，這部電影不可能竄改歷史成功！因為見證過這段歷史的台灣人太多了，而且都還活著，包括在下我！

翁達瑞嘆說，附圖是他在2023年到宜蘭探望林義雄與方素敏，「感覺他們頭上有一片揮不散的烏雲。經歷過那場悲痛，他們夫妻都喪失了開懷大笑的能力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法