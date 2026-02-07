台中藍營「姊弟之爭」開撕 盧秀燕也有意見說話了

盧秀燕對台中市長提名民調時程有意見，認為3月底辦太晚了。（記者蘇孟娟攝）

國民黨昨（6日）宣布台中市長提名人選訂3月25日至3月31日進行全民調，但有意參選的立法院副院長江啟臣不滿黨中央公開民調時程違反協議，更開撕對手立委楊瓊瓔，台中「姊弟之爭」引關注；台中市長盧秀燕今早說話了，她對初選期程有意見，再度公開喊話黨中央說，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，早點挑選黃道吉日辦一辦，現在才2月初，「若3月底再辦初選我覺得太晚了」。

國民黨中央昨日拋出台中市長提名擬於3月底前的最後一週的3月25日至3月31日完成民意調查作業，隨後楊瓊瓔也曝相關訊息，引發江啟臣強烈不滿，昨晚透過臉書放砲，指控此舉已明顯違背雙方簽署的「不對外公布民調時間、機構」協議，並表達擔心時間公開將導致外力介入，使民調結果失真，台中「姊弟之爭」檯面化開撕，引發關注。

盧秀燕被問及此事則強調，國民黨是有制度的政黨，長期以來有公平初選的辦法，她關切民調時間，今再公開喊話黨中央，既然兩名優秀候選均已同意採取全民調，「不如早點挑個黃道吉日把兩人的民調辦一辦」。

盧秀燕強調，台中市是大城市，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，「我看他們兩個都準備好了」，現在才2月初，若3月底再辦初選，我覺得太晚了」；她對於江、楊兩人開撕則未表示意見。

