    中國見縫插針向立陶宛喊「一中」 外交部轟：洗腦霸凌國際社會

    2026/02/07 11:44 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    中國昨（6）日針對立陶宛新總理公開表態反悔批准我設立「台灣代表處」聲稱，「溝通的大門始終敞開」，盼立方儘早糾正錯誤，回到恪守「一個中國」原則的正確軌道上；對此，外交部發言人蕭光偉今（7）日表示，中國誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符現實，更凸顯其洗腦國際社會的霸凌行徑。

    2021年底立陶宛批准我國設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國隨即將立中關係降至「代辦級」，召回駐立陶宛大使，並對立發起多項經濟制裁。外媒披露，魯吉尼涅近日公開承認，當初是「跳到火車前面，結果吃了虧」。

    中國外交部昨亦見縫插針，聲稱中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中、立關係的正常化積累條件。

    對此，外交部發言人蕭光偉今天說，外交部鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。

    蕭光偉指出，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

    蕭光偉還說，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

    蕭光偉強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。

    熱門推播