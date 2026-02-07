子弟兵周曉芸初選民調落敗 黃國昌：有點驚訝

被視為民眾黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸初選民調輸給陳彥廷，周曉芸為此提出申覆，黃國昌今天受訪表示，知道結果以後，真的還有一點驚訝。（記者黃政嘉攝）

民眾黨本週進行新北市議員初選，三重蘆洲區被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆，黃國昌今天受訪表示，知道結果以後真的還有一點驚訝，不管怎樣，一切為了昭公信，都須按照制度來走，當事人已提複查申請，目前正藉由外部諮詢專家，針對複查進一步處理。

黃國昌今在新莊宏泰市場掃街前接受媒體聯訪，他表示，之前我們在選決會最後面試時有遇過陳先生，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走。

媒體提問複查時間大概多久? 複查最後若仍是陳彥廷勝出，會徵召他嗎？黃國昌回應，「我們一切就按照制度走，複查時間跟進度不是任何一個人決定的，那黨部在選務工作的處理上，為昭公信，複查是由外部諮詢專家學者來進行處理，那我們就會尊重他們的處理」。

媒體另向新北市議員陳世軒提問陳彥廷在地方活動的情形，陳世軒表示，「我想每個人都有參選權利，民眾黨都開大門走大路，每個人只要對公共事務有熱忱，都可以來報名初選，他就是依循這樣的管道報名，所以一定就是尊重民調。是不是地方上幾乎不認識這個人？我想每個人參選一定會盡可能讓更多人認識他們」。

