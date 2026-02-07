為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白卡國防預算！美參議員表失望 國民黨反批始作俑者是民進黨政府

    2026/02/07 11:45 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨中央黨部。（資料照）

    台灣在野黨一方面卡關中央政府總預算與1.25兆元軍購特別條例，近期國民黨高層人士還赴對岸與中國領導階層互動合影，美國參議院外交關係委員會主席吉姆里施（Jim Risch）今日對於賴政府的特別防衛預算仍在立法院停滯不前表達深切失望，並強調台灣所有政治領袖「不應追求與中國共產黨合影的機會」。

    對此國民黨回應，美國在台協會台北辦事處長谷立言非常瞭解軍購特別條例審查僵局的始作俑者是民進黨政府，該黨已一再重申支持合理的軍購預算，並請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

    國民黨強調，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的6000多億新台幣國防預算，今年仍舊可以使用新的6000多億，不受立法院是否通過本年度預算的影響，而且在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒有審查今年度總預算，只要民進黨政府編列軍人預算，在野黨就會立刻審查並通過國防預算，「軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分」。

    國民黨並表示，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元，總共300億的年度預算，在野黨就會立刻迅速審查國防預算，「只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防」。

    熱門推播