蕭旭岑稱谷立言只比科長大一點 杜奕瑾：對歷史與國際現實徹底無知

國民黨副主席蕭旭岑。

中國國民黨副主席蕭旭岑昨（6日）指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，引發爭議。PTT創辦人杜奕瑾表示，這種說法，不只是外交失禮，而是對歷史與國際現實的徹底無知。

杜奕瑾今日在臉書發文表示，若以歷史事實來說話，1945年二戰結束後，台灣並非國民政府打下來的「戰利品」，而是盟軍體系下的委託治理區。當時美國作為對日戰爭的主勝國與太平洋戰區主導者，決定由中華民國代表盟軍接收台灣。

他直言，「換句話說，KMT（國民黨）是在美軍戰勝日本後，由盟軍授權『託管台灣』」。杜奕瑾強調，沒有美國就沒有KMT在1945年進入台灣的合法性，若無美軍在亞洲建立的軍事與政治秩序，國民政府戰後也無延續空間，這是不容爭議的史實。

針對「科長說」，杜奕瑾釐清了AIT的實質定位。他表示，1979年美中建交後成立的AIT非普通民間機構，而是由美國國務院直接指揮、國會立法授權的官方代表機構。他指出，AIT處長的實質地位等同大使級代表，是負責安全、軍售、政治與戰略溝通的戰略核心，更代表美國國務院與白宮對台政策。「AIT從成立第一天開始，就是美國政府在台灣的實質外交與安全代表」，貶低駐台最高代表為「小官」，反映出發言者對國際政治結構的完全無知且失禮。

對於美方近期對台灣國防責任的關切，杜奕瑾認為美國確實最有資格要求盟友強化國防。他分析，自二戰以來美國承擔了全球安全的主要成本，包括台海嚇阻體系與軍事訓練，皆與美國深度連動。目前美國國內共識是要求所有盟友（包括北約、日韓等）增加自我防衛能力，並非針對台灣。

他感嘆，當前最諷刺的是，當年依靠美國秩序才得以在台延續的政權，如今卻嘲笑美國官方代表，這是一種「歷史失憶」。他也語重心長表示，美國可以協助台灣，但不可能替台灣承擔全部戰爭。若不敢面對國際現實，只會在國內以廉價言語嘲笑重要盟友，「那真正被嘲笑的，只會是自己」。輕蔑AIT處長，其實是在輕蔑一段讓該政權得以存在至今的歷史。

