美方下軍購通牒 陳冠廷籲速審：逾期失效恐延遲一年以上

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

美國政府昨就國防特別預算中的3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，但國防特別預算條例草案仍遭藍白兩黨阻擋。民進黨籍國防外交委員會成員陳冠廷表示，發價書期限是美國軍售制度下的硬性時程約束，並非政治語言，呼籲立法院在新會期開議後，應儘速就已可排審的國防特別預算條例草案進行實質審查，讓攸關國家安全的軍購案能如期推進。

陳冠廷表示，依據美國對外軍售作業制度，發價書（LOA）具有明確的簽署期限與付款時程，3月15日到期、3月31日須支付首期款，這是寫在正式文件上的期限，不會因為台灣內部的政治僵局而自動延長。他強調，一旦發價書逾期失效，我方若要重新申購，必須重走整套行政程序，以年為單位計算延遲。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷指出，此次3項軍購正是台灣建構不對稱戰力的核心裝備。標槍反甲飛彈在烏俄戰爭中已充分證明輕型反裝甲武器在不對稱防衛中的決定性價值，是「刺蝟戰略」的關鍵環節；拖式飛彈為陸軍現有反甲火力主力的續購案，一旦斷鏈將直接衝擊部隊戰力維持；M109A7自走砲則在數位化射控與戰場生存性方面較現役裝備有本質提升，是地面火力現代化不可或缺的一環。

陳冠廷強調，目前立法院既然已有可排審的條例草案版本，委員會具備啟動實質審查的基礎，朝野各黨應把握這個條件，在新會期開議後儘速排入議程。他表示，「嚴格監督是立法院的職責，在野黨要逐案檢視、要求逐項說明，我完全支持。但監督的目的是確保預算合理、用在刀口上，進而推動國防建設往前走，不應讓審查進度持續延宕。」

陳冠廷提醒，國防部已多次說明，特別條例所列軍購案的整體獲得規劃，涵蓋主裝備、接裝訓練、維修保養、庫儲備件及工事設施等完整配套。若在審查過程中僅保留主裝備而刪除配套項目，將導致規劃脫節，裝備到位後仍無法形成有效戰力，反而拖延更久。他呼籲朝野在委員會審查階段，應就整體規劃進行完整討論，而非片段式地切割處理。

陳冠廷提到，美方在當前國際局勢下持續對台軍售，本身即是重要的戰略承諾信號。倘若台灣自身的立法機關長期延宕這筆預算的審查，對外傳遞的訊息令人憂心：對華盛頓而言，台灣不願積極投資自我防衛，美方為何要繼續承擔風險；對北京而言，台灣內部的政治歧見可被利用來延緩軍備整備；對日本、澳洲等區域夥伴而言，則將質疑台灣的防衛承諾是否可靠。

陳冠廷表示，若此次發價書遭到取消，未來重新啟動軍購時，因通膨、原物料成本上升及產線重新配置等因素，價格幾乎確定更高。延宕審查表面上看似審慎，實際上是讓納稅人在未來付出更高代價；期盼朝野在新會期開議後，以國家安全為最大公約數，儘速完成實質審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法