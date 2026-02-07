為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌「都更新三箭」挨批重新包裝 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

    2026/02/07 10:38 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）表示，希望每位候選人在提出政見時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）表示，希望每位候選人在提出政見時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌日前在政見記者會上提出「都更新三箭」，被民進黨新北市議員翁震州怒批，黃提出的內容多數都是新北市長侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，希望每位候選人在提出政見時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

    黃國昌6日發表新北市長首波政見「都更三新箭」，針對都更長期效率不足、爭議不斷、資訊不透明等問題，提出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」三項作法。但翁震州則直言，內容多數都是新北市長侯友宜去年提出、也正在執行的事情，黃只是換個名字重新包裝上架而已。

    蘇巧慧今天在議員鄭宇恩、新北第一選區（石門、三芝、淡水、八里）擬參選人游明諺等人的陪同下，前往淡水清水街市場掃街、拜年。行前接受媒體受訪時，被問及此事。蘇巧慧回應，彼此提出政見、爭取市民認同都是好事，而她的政見就是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後才負責任的提出。

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧到淡水清水街市場掃街、拜年。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧到淡水清水街市場掃街、拜年。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播