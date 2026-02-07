為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌金釵周曉芸初選爆冷輸 李忠憲：黃國昌的人設小草很難代入

    2026/02/07 11:29 即時新聞／綜合報導
    民眾黨本週進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆。對此，學者李忠憲表示，黃國昌代表的是一路順利與不斷轉彎，更像制度裡的競逐者。那樣的人設，對多數小草來說太遠，很難代入。

    民眾黨本週進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆，由於周曉芸向黨中央提起申覆，因此結果暫緩公布，待後續複查後才會對外公布結果。

    李忠憲在臉書PO文表示，小草的政治不是選擇，而是自我投影，這件事情有點好笑，也帶著一點淡淡的悲哀，小草裡面的霸主們會欣賞柯文哲，卻不一定會欣賞黃國昌，其實原因很單純。

    李忠憲指出，不是政策，也不是論述，而是一種可以被投射的故事，台大醫科的光環，加上「我只是比較直白」的人設，再配上一段不完美卻一路往上爬的敘事，剛好符合許多人對自己的想像：既覺得被低估，又相信終究能翻身。

    李忠憲直言，相較之下，黃國昌代表的是一路順利與不斷轉彎，更像制度裡的競逐者，那樣的人設，對多數小草來說太遠，很難代入，人們更容易追隨的，往往不是最正確的人，而是能讓自己相信「我也可能變成那樣」的角色，所以很多時候，政治支持不是理念選擇，而是人格投射。

