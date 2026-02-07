歐盟與台灣城市合作再升級 IURC代表團訪高雄

歐盟「國際城市夥伴計畫」（IURC）代表團，首度訪問高雄。（高市府提供）

歐盟與台灣城市合作再升級！歐盟「國際城市夥伴計畫」（IURC）代表團昨（6）日首度訪問高雄，由歐盟對外政策署第一參事暨亞太區域團隊主管安德烈亞斯・勒特格（Andreas Röttger）率團，與高雄市政府團隊就智慧運輸應用及智慧醫療等議題交流。

高雄市於去年8月獲歐洲經貿辦事處邀請，正式加入歐盟國際城市夥伴計畫（IURC），去年11月赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展（SCEWC）與IURC首屆全球主題交流活動，與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡市、日本大阪市及韓國仁川市等多個國際城市共組實踐社群，交流數位應用的實務經驗，共同發展城市合作計畫。

請繼續往下閱讀...

IURC代表團此行首度訪問高雄，首站前往智慧運輸中心，由交通局副局長劉建邦介紹高雄即時交通監控與資訊整合系統，分享高雄推動智慧交通及公共安全等多元應用，目前已落實超過50項智慧應用。

為進一步了解高雄運用數位系統與智慧科技，IURC訪團也參訪竹西里民活動中心、前金運動中心及高雄流行音樂中心，將健康照護服務延伸至社區長照與日常運動場域，及感受港灣城市的人文藝術氛圍與多元魅力。

高雄市行國處指出，此次交流中，歐盟計畫專家們高度肯定高雄市將AI結合交通數據，並實際應用於城市治理的成果，也期待未來高雄能透過IURC計畫，與更多歐洲城市建立夥伴關係，持續深化合作與交流。

高雄市行國處長張硯卿強調，高雄相當重視與歐盟的合作，市府跨局處合作全力參與IURC國際城市夥伴計畫，自去年底出訪巴塞隆納進行實體交流後，今年持續與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡等國際城市密切交流，分享高雄於智慧城市應用的實務經驗。期盼透過歐盟IURC平台，與歐洲及亞太等國際城市共同研擬智慧城市治理解決方案，同時強化歐盟與高雄夥伴關係。

IURC代表團由歐盟對外政策署第一參事暨亞太區域團隊主管安德烈亞斯・勒特格（Andreas Röttger）率團。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法